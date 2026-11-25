Inscripciones abiertas para colonias de vacaciones municipales, con actividades previstas en enero en Isla Jordán.

El municipio habilita las inscripciones para las colonias de vacaciones destinadas a adultos mayores y personas con discapacidad.

El Municipio de Cipolletti se prepara para una nueva temporada de actividades recreativas durante el verano . En este contexto, anunció la apertura de las inscripciones para participar de la edición 2027 de la Colonia con Todos .

La iniciativa está destinada a personas mayores y personas con discapacidad de la ciudad, con el objetivo de generar espacios de encuentro, integración y entretenimiento mediante diferentes propuestas que se desarrollarán durante el mes de enero.

Según informaron desde la Dirección General de Deportes, las inscripciones estarán abiertas del 1 al 11 de diciembre , mientras que las actividades tendrán lugar en las instalaciones del Natatorio Municipal de la Isla Jordán.

La propuesta forma parte de las iniciativas municipales orientadas a promover la participación de distintos sectores de la comunidad, ofreciendo alternativas para disfrutar de la temporada estival mediante actividades deportivas, recreativas y de socialización.

Además, para facilitar la participación y garantizar el acceso a las jornadas, el Municipio dispondrá de un servicio de transporte y refrigerio para todas las personas que formen parte de la próxima edición de la colonia.

Colonia con Todos 2027: dónde y cuándo inscribirse

Las personas interesadas en participar de la colonia de vacaciones deberán realizar la inscripción de manera presencial, entre las 9 y las 13 horas, en dos espacios municipales habilitados especialmente para recibir a los interesados.

En el caso de las personas mayores, deberán acercarse al Centro Integral de la Tercera Edad, ubicado en la intersección de las calles Miguel Muñoz y Fray Santa María de Oro, dentro del casco urbano cipoleño.

Por su parte, las personas con discapacidad deberán realizar el trámite en las oficinas de la Dirección General de Deportes, ubicadas en el Complejo Deportivo Municipal, sobre calle Saavedra 260, dentro del mismo horario establecido.

El período de inscripción finalizará el viernes 11 de diciembre, lo que permitirá avanzar con la organización de las jornadas y la planificación de los servicios que acompañarán el desarrollo de las actividades durante el verano.

Estefania Petrella

Cuándo comenzarán las actividades en la Isla Jordán

Desde la Dirección General de Deportes confirmaron que la nueva edición de la Colonia con Todos se desarrollará del 5 al 29 de enero de 2027, en el predio del Natatorio Municipal de la Isla Jordán.

Las jornadas tendrán lugar los martes, jueves y viernes, de 9 a 12 horas, en un entorno que permitirá combinar las actividades acuáticas con diferentes propuestas recreativas y momentos de esparcimiento al aire libre.

La iniciativa busca que los participantes puedan aprovechar las instalaciones municipales durante los meses de mayor calor, compartir experiencias con otras personas y disfrutar de una alternativa de entretenimiento especialmente destinada a estos sectores de la comunidad.

Más de 150 participantes durante la última temporada

Durante la edición anterior, la Colonia con Todos contó con la participación de más de 150 personas mayores y personas con discapacidad, quienes disfrutaron de distintas actividades organizadas en el tradicional espacio recreativo de Cipolletti.

Entre las propuestas desarrolladas durante aquella temporada se destacaron los juegos de mesa, las clases de aquagym, los talleres de cocina y las actividades recreativas, que permitieron combinar el movimiento físico con instancias de socialización.