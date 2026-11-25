Gremios docentes y no docentes de las Universidades Nacionales de la región paran este miércoles por más presupuesto. No docentes tienen un día libre más.

Un paro de 24 horas concretarán este miércoles los gremios de las Universidades Nacionales de la región y el país. Y los no docentes se aprestan a celebrar su día este jueves, con un asueto. Ha sido un año de grandes luchas, con pocas respuestas.

Docentes y no docentes y docentes de las Universidades Públicas protagonizarán este miércoles un paro de 24 horas, en coincidencia con el tratamiento del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. La protesta tendrá un carácter casi simbólico en la región, ya que han concluido las clases en la UNRN y en parte de la UNCo.

Además, este jueves los docentes celebran su día como trabajadores y en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) estarán la jornada completa de asueto. En tanto, en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) los no docentes estarán de asueto a partir del mediodía del jueves y la jornada completa del viernes.

El paro de 24 horas de este miércoles incluye al conjunto de las Universidades Públicas del país. Lo han convocado todas las entidades federativas sindicales, es decir, las que representan a los gremios docentes, como son Conadu, Conadu Histórica y FEDUN, entre las más conocidas, y la única que nuclea a los gremios no docentes, FATUN.

Los gremios docentes y no docentes de las Universidades Nacionales cumplen este miércoles un paro de 24 horas. Se estima que será de las últimas medidas de fuerza antes del receso vacacional. Omar Novoa

La medida de fuerza se concretará para presionar a los miembros de la Cámara de Diputados de la Nación para que se opongan al proyecto de presupuesto nacional impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, ya que en lugar de prever un aumento de las partidas universitarias, las reduce.

El monto del nuevo ajuste a las casas de altos estudios varía según diversas estimaciones. De acuerdo con algunos sectores universitarios, el achique orbitaría en torno a un 33 por ciento menos y, según otros, el descenso sería giraría en alrededor de un 21 por ciento. Por su parte, el oficialismo nacional no ve recorte alguno y, en cambio, observa que las partidas subirán cerca de un 13 por ciento, en términos nominales.

Todo esto con el telón de fondo del incumplimiento por parte del gobierno de La Libertad Avanza de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya plasmación efectiva quedó enredada entre presentaciones, apelaciones, réplicas, reclamos, recontrapresentaciones y todo un enmarañado arsenal jurídico. Han pasado 400 días sin que se instrumentase la ley, lo que para muchos constituye un bochorno institucional.

Frente Sindical de las Universidades Nacionales

Además del paro de 24 horas, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que incluye, entre otras organizaciones, a Conadu, Conadu Histórica, FEDUN y FATUN, han convocado a manifestarse, este mismo miércoles, a partir de las 13, frente al Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires. Participarán de la movilización la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa al estudiantado, e integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las autoridades de las casas de altos estudios.

En la región, los gremios universitarios convocan a concurrir este miércoles a las marchas que se llevarán a cabo en distintas ciudades con motivo de conmemorarse en la fecha el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Se acaban las clases y se vienen los finales

Vale consignar que en la UNRN las clases del ciclo lectivo de 2026 concluyeron la semana pasada, en tanto que en la UNCo en algunas facultades ya han concluido las clases y en otras se aprestan a hacerlo muy pronto. En ambas casas de altos estudios los últimos turnos para exámenes finales empiezan la semana que viene y se extienden hasta alrededor del 18 de diciembre. Comienza a vislumbrarse ya el ciclo lectivo de 2027.