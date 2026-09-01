Las Universidades Nacionales vuelven al paro este miércoles ante el fracaso de la paritaria con el gobierno

Tras el fracaso de la paritaria nacional, los gremios universitarios concretarán este miércoles un paro total de 24 horas en todo el país, incluida la región.

Concluyó sin acuerdo, este martes, la reunión paritaria de los gremios de las Universidades Nacionales. Los sindicatos, en forma unánime, decidieron llamar a un paro total de 24 horas, a cumplirse este miércoles en el país, incluida la región.

Fracasó la reunión paritaria abierta entre el gobierno nacional y las federaciones gremiales de las Universidades Nacionales. El gobierno propuso un acotado 3 por ciento de incremento y se negó, una vez más, a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario . Por ello, los gremio universitarios de todo el país protagonizarán este miércoles un paro total de 24 horas.

La reunión paritaria se concretó este martes 1 de septiembre , en la ciudad de Buenos Aires, convocada por el Poder Ejecutivo de la Nación. Los planteos y definiciones quedaron rápidamente en claro. No hubo posibilidad alguna de acuerdo ante posiciones tan diametralmente encontradas.

Y es que frente al 3 por ciento propuesto por el gobierno nacional los gremios reclamaron un 31,2 por ciento , más algunos otros ítems adeudados. Pero lo más grave, lo tremendo, es que la representación del Ejecutivo nacional ratificó una vez más su intención de no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que se lo exige la Justicia.

Las federaciones gremiales universitarias de la Argentina convocaron a un paro total de actividades para este miércoles 2 de septiembre. No habrá clases en las Universidades Nacionales, incluidas la UNCo y la UNRN.

Precisamente, este mismo martes el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en un lo que es un nuevo revés para el gobierno del presidente Javier Miley.

El Frente Sindical convocó al paro total

Así las cosas, las federaciones gremiales nucleadas en el Frente Sindical de las Universidades Nacionales resolvieron de inmediato convocar al paro total de 24 horas programado para este miércoles 2 en todo el país.

Todo esto implica que tanto en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) como en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) no habrá actividades, puesto que los gremios docentes y no docentes de ambas casas de altos estudios, como las del resto del país, se plegarán a las medidas de fuerza.

Las federaciones nacionales que aparecen respaldando el paro son las organizaciones docentes CONADU, CONADU Histórica, FagduT, FEDUN y UDA y la de no docentes FATUN.

La representación del gobierno estuvo encabezada en la reunión paritaria por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Se conoció con posterioridad que el Ministerio de Capital Humano de la Nación habría propuesto retomar las conversaciones paritarias el jueves 17 de septiembre.

Francisco Garrido, titular de ADUNC, uno de los gremios docentes de la UNCo (el otro es CEDIUNCO), calificó de "una vergüenza" la propuesta salarial del gobierno, al que cuestionó con severidad por no cumplir el fallo judicial referido al financiamiento universitario, ya en firme en tres instancias, incluido el máximo tribunal de la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Planteo unánime de medidas de fuerza

Sostuvo que lo impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional "está completamente afuera de lo razonable, lo discutible y lo que uno podría haber entendido como una paritaria, por lo que nosotros decimos que la paritaria fue un fracaso. Por eso surgió enseguida un planteo unánime de todas las federaciones nacionales de llamar a un paro de 24 horas para este miércoles, en señal de rechazo a la situación que estamos atravesando".

"Le exigimos de manera urgente al gobierno que cumpla la medida cautelar de la Justicia y con la Ley de Financiamiento Universitario", enfatizó.

Por cómo se está dando la situación, expresó la necesidad de "convocar una nueva movilización nacional para reflejar" el parecer y el sentir de la comunidad universitaria ante la política asumida por la administración de Milei para con las Universidades Nacionales. Es decir que ya se vislumbra la alternativa de otra Marcha Federal Universitaria que sea tan o, incluso, más formidable que las anteriores.

Reunión de máximo nivel en Bariloche

Indicó que los pasos a seguir por el conjunto de las Universidades Nacionales serán evaluados este viernes 4 de septiembre, en San Carlos de Bariloche, en un encuentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores y vicerrectores de las casas de altos estudios del país, al que también concurrirán dirigentes de las federaciones gremiales, a los efectos de unificar criterios y ajustar detalles para lo que se viene.

Lo cierto es que la comunidad universitaria del país y de la región, en particular, sigue en pie de lucha y no afloja en su demanda del cumplimiento completo e inmediato de lo aprobado en el Congreso de la Nación y ratificado por la Justicia con todo lo que ello implica. Está en juego la esencia misma del sistema republicano y el libre funcionamiento de la democracia cuando un poder, como lo es el Ejecutivo nacional, se niega a cumplir y aplicar la ley.

No se puede olvidar, en este contexto, que los docentes y no docentes de las Universidades Nacionales de toda la Argentina vienen de realizar un paro de 48 horas los días 27 y 28 de agosto, con lo que resulta evidente que la conflictividad en las instituciones universitarias está en franca expansión y las consecuencias resultan ya impredecibles.