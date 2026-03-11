Gremios de las universidades nacionales endurecen reclamos: una semana completa de paros

Gremios de las universidades nacionales arrancan el lunes 16 una semana de protestas. Algunas organizaciones pararán toda la semana. Se prevén movilizaciones.

La semana que viene completa será de protesta y movilización en las universidades nacionales del país, con paros de actividades de docentes y no docentes y distintas iniciativas para visibilizar el conflicto en las casas de altos estudios. Se reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras significativas en los salarios.

Desde el inicio de la gestión presidencial de Javier Milei el personal de las universidades públicas ha perdido alrededor de un 53 por ciento de su poder adquisitivo real, debido a los magros, ínfimos aumentos que el gobierno nacional les ha venido otorgando, en forma espaciada y en porcentajes muy por debajo de la inflación oficial. Se sabe, al respecto, que la inflación auténtica es varios puntos superior a la que mensualmente da a conocer el INDEC.

Para peor, la administración mileísta no ha cumplido hasta ahora con la Ley de Financiamiento Universitario , aprobada por amplia mayoría en el Congreso, vetada después por Milei y ratificada de nuevo por el Congreso, con lo que debería haber sido aplicada hace tiempo.

Sin embargo, el gobierno nacional ha desoído las intimaciones judiciales y, en un hecho inédito en la vida democrática, ha decretado la suspensión de la mencionada norma, apelando a la Justicia cuando esto fue desestimado, empeñado en salirse con la suya a toda costa.

Además, está promoviendo una nueva ley para las Universidades que, de contar con respaldo parlamentario, daría por tierra con el espíritu y la letra de la Ley de Financiamiento Universitario.

Protestas en las universidades nacionales

Así las cosas, el Frente Sindical Universitario, que reúne al conjunto de organizaciones gremiales que actúan en las Universidades Nacionales, ha dispuesto que la semana próxima, que arranca, en términos laborales, el lunes 16, sea una semana completa de protestas y movilizaciones.

En el caso de la Conadu y de la Conadu Histórica, están convocando a un paro total durante toda la semana, con lo que los profesores afiliados a los sindicatos de base de ambas entidades federativas no darán clases ni realizarán ninguna otra actividad relacionada con su trabajo, como efectuar investigaciones científicas y académicas, por ejemplo.

Paro semanal de Conadu y Conadu Histórica

En la región, a la Conadu Histórica pertenecen los gremios docentes ADUNC, de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), y ADURN, de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

En tanto, a la Conadu está adherido el gremio SIDUNRN, con actuación en la UNRN. De esta forma, los docentes afiliados a ADUNC, ADURN y SIDUNRN pararán toda la semana.

Fedun y Fatun paran 24 horas

Por su parte, el gremio docente Cediunco, de la UNCo, está vinculado a la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y, como tal, efectuará un paro de 24 horas la jornada del lunes 16.

Los sindicatos no docentes APUNC, de la UNCo, y Atunrn, de la UNRN, que están vinculados a nivel nacional con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), han preparado un cronograma de paros de 24 horas propio, que empezará a ejecutarse el lunes 16 mismo.

Los no docentes de ambas casas de altos estudios tienen previsto, además, realizar paros de 24 horas el martes 31 de marzo, el miércoles 8 de abril, el viernes 17 de abril y el jueves 23 del mismo mes.

Volanteadas y manifestaciones

Durante toda la semana que viene se concretarán también diversas expresiones de protestas, como volanteadas al interior y afuera de las Universidades, y manifestaciones y expresiones de reclamo de variado alcance.

Entre las organizaciones integrantes del Frente Sindical Universitario, no se descarta que, por la continuidad y profundización de las medidas de fuerza, peligre el desarrollo del primer cuatrimestre, con las consiguientes repercusiones para la comunidad universitaria y la sociedad toda.

La titular de ADUNC, Silvia Brouchoud, indicó que la semana próxima "vamos a estar todos de lucha, con paros, acciones de visibilización y reclamos".

Continuidad de las luchas

Señaló que la Conadu Histórica resolvió los pasos a seguir en un congreso con participación de los gremios de base como el suyo y dijo que después de la semana de lucha que se viene continuarán las protestas.

Así, para la semana que se inicia laboralmente el lunes 23 de marzo, se ha previsto participar de las marchas y actividades en las que el pueblo argentino y regional repudiará el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Adunc y demás gremios de la Conadu Histórica concretarán un nuevo paro de actividades la jornada del lunes 30 de marzo, en tanto que el miércoles 1 de abril se llevará a cabo una evaluación de las protestas que se han efectuado y de las respuestas que hayan surgido, o no, del gobierno nacional.

Apoyo de los estudiantes

Brouchoud expresó que el plan de lucha que se viene desplegando y que se intensificará aun más en la UNCo cuenta con el respaldo de la Federación Universitaria del Comahue (FUC), que nuclea a los alumnos de la casa de altos estudios regional.

En lo más inmediato, para este miércoles 11 de marzo la dirigencia de Adunc junto con la de Cediunco, Apunc y la FUC han resuelto concurrir en conjunto a la primera sesión del Consejo Superior de la UNCo para pedirle "la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario".

La dirigente destacó el hecho de que el Frente Sindical Universitario a nivel nacional y los distintos gremios universitarios de Río Negro y Neuquén "sigan manteniendo la unidad", al margen de las "distintas trayectorias" de cada una de las organizaciones y "de la complejidad del actual contexto. Estamos en la misma línea de luchar por la Universidad, por nuestros salarios y por la Ley de Financiamiento", enfatizó.

Tremenda pérdida de los salarios

Cuestionó y repudió la pérdida salarial de alrededor del 53% que han sufrido en sus haberes los docentes universitarios y puntualizó que este derrumbe de los sueldos "es producto" de las polémicas paritarias actuales, "en las que el gobierno nacional ha resuelto incrementos cada uno y todos ellos menores a la inflación, acumulando la brecha que ya supera el 50%. El propio gobierno ha reconocido el año pasado que nos debía, en ese entonces, un 40,25%", según los cálculos oficiales.

Por todo ello, y en conclusión, lo que queda bien en claro es que está por comenzar una etapa de lucha de creciente intensidad en las Universidades públicas argentinas, en las que se verá afectado el normal dictado de las clases, con riesgo de que, incluso, se pierda finalmente el cuatrimestre académico entero.