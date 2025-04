Paro de la CGT: Gremios municipales y de las Universidades Nacionales adhieren al paro

MUNICIPIO ENTRADA.jpg Las conducciones provinciales de los gremios municipales Soyem, ATE y Upcn han convocado a participar del paro de 24 horas de este jueves 10. En la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de Río Negro, los sindicatos se pronuncian a favor de la protesta.

Además, además se exige que se ejecute un plan nacional de empleo, que haya un mayor presupuesto para salud y educación, y que se respeten las libertades y derechos logrados por los diversos colectivos sociales.

En cuanto a ATE, la dirigencia rionegrina convocó a partir de este martes 9, al mediodía, a un paro de 36 horas en toda la provincia, con las consignas de “no al FMI”, aumento de emergencia en las jubilaciones y por la reapertura de la paritaria nacional.

Paro contra las políticas nacionales

En tanto, la conducción local de Upcn reposteó en sus redes sociales la adhesión de la organización a nivel provincial, que se ha sumado al paro de este jueves “en una clara manifestación de rechazo a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei”.

Está por verse si las medidas de fuerza tienen un impacto de consideración en el Municipio, donde la actual gestión del intendente Rodrigo Buteler no observa con buenos ojos la pérdida de jornadas de trabajo.

Docentes y no docentes de las Universidades

En cuanto a la Universidad Nacional del Comahue, que tiene dos facultades en Cipolletti, la de Ciencias de la Educación y Psicología y la de Ciencias Médicas, sus tres gremios han expresado su respaldo al paro nacional. Son Adunc y Cediunco, que representan a los docentes, y Apunc, a los trabajadores no docentes. En la UNCo, son habituales los altos niveles de acatamiento a las numerosas luchas que se han dado históricamente en la casa de estudios regional.

Adunc se ha pronunciado a favor del paro para decir “basta de ajuste, de salarios de hambre y de represión” y también “basta de Milei”, en tanto que Cediunco se pronunció en apoyo “en defensa de nuestros derechos, los salarios docentes y la educación pública”, a la vez que exigió “paritarias libres y recomposición salarial urgente”. A su vez, Apunc va al paro “en defensa del presupuesto universitario, por salarios dignos y paritarias libres”, y porque “la unidad del movimiento obrero y de los trabajadores no docentes es el camino frente al ajuste”.

"Sin Estado no hay Nación"

En tanto, en la Universidad Nacional de Río Negro el gremio no docente Atunrn expresó su adhesión y lo explicó así: “Paramos por las arbitrariedades del gobierno nacional y los miles de compañeros despedidos, por el desfasaje de nuestros salarios y su poder adquisitivo, por el ataque a las instituciones que promueven la ciencia, la tecnología y la formación y porque necesitamos un presupuesto para que nuestras universidades funcionen y no que subsistan. Sin Estado no hay Nación”.

Vale consignar que el Frente Sindical de Universidades Nacionales ha convocado a movilizaciones este miércoles 9 y al paro de este jueves 10. En la organización, están representadas todas las confederaciones y federaciones de gremios universitarios, es decir, Conadu, Conadu Histórica, Ctera, Fedun, Fagdut, Fatun y la UDA.