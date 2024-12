Provincia anticipó descuento a quiénes adhieran al paro

La secretaría de la Función Pública notificó a todos los responsables de las áreas de Recursos Humanos de los ministerios y secretarías de Estado para que informen fehacientemente los listados con las personas que no han concurrido a trabajar por haberse sumado a la medida de fuerza, de manera tal de realizar los descuentos respectivos.

HOSPITALARIOS MOVILIZADOS.jpg Los trabajadores de los hospitales públicos rionegrinos hace tiempo que vienen reclamando mejoras salariales y más presupuesto para la salud. Este jueves volverán a efectuar un paro y movilización por sus demandas.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que “por una cuestión de fechas de liquidación, el descuento de los paros realizados en los últimos días de octubre se realizó sobre los salarios de noviembre, que estarán siendo abonados por el Gobierno desde mañana miércoles. En tanto, quienes hagan paro este jueves tendrán el correspondiente descuento en los sueldos de diciembre, que se cobran en enero”.

Indicó en este marco que de acuerdo a los controles realizados en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, que alcanza todos los empleados del Poder Ejecutivo salvo el sector docente, el monto descontado en forma general supera los 111 millones de pesos.

La medida de fuerza contará con participación de los gremios Unter, ATE y Asspur, por lo que se espera actividad mínima tanto en Educación como en Salud. Es que, a pesar de los descuentos, la adhesión a las huelgas de octubre fue elevada.

Paro y pedido de renuncia

El Congreso docente también decidió por unanimidad pedir la renuncia de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos. "Una ministra que manifestó un desprecio por el ámbito paritario desde el primer momento cuando no asistió a los primeros encuentros, y no se ha hecho cargo de la responsabilidad que le compete, aún más cuando ha asistido sin propuesta salarial y sin tener en cuenta el difícil contexto socio económico que estamos atravesando como trabajadores de la educación", indicaron desde Unter.

También insistieron en el rechazo a "los descuentos desmedidos realizados en relación a las licencias por salud no otorgadas arbitraria e injustamente por un sistema de auditorías médicas que no respeta la Resolución 233/98, y por la actitud autoritaria y caprichosa de seguir sosteniendo el quite de licencias gremiales".