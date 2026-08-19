Semana de protestas en la UNCo al cumplirse 300 días sin aplicarse la Ley de Financiamiento Universitario

Semana de protestas en la UNCo por los 300 días sin cumplirse la Ley de Financiamiento Universitario. Volanteadas, paros, clases públicas y abrazos simbólicos.

El conjunto de los sectores que conforman la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) reclamarán al gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Con motivo de los 300 días ya transcurridos sin cumplirse la Ley de Financiamiento Universitario , en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) está programada una serie de actividades de protesta. Al paro de cinco días lanzado este martes por ADUNC, se sumarán otras expresiones de reclamo como volanteadas, clases públicas, abrazos simbólicos a instalaciones de la institución y distintas iniciativas.

Los reclamos de la UNCo constituirán el respaldo regional a la amplia serie de manifestaciones que se prevén en todas las Universidades Nacionales del país ante la política de ajuste de la enseñanza superior y también de la investigación científico-técnica que viene impulsando, desde sus principios, el gobierno del presidente Javier Milei y su fuerza política La Libertad Avanza.

En particular, el conjunto de la comunidad universitaria argentina reprueba el incumplimiento gubernamental de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya ha cumplido 300 días desde que fuera publicada en el Boletín Oficial. Por ello, el gobierno nacional estaría incurriendo en el desacato de una normativa que tiene plena legalidad y vigencia.

Durante la semana, se sucederán las expresiones de reclamo en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) por los 300 días que ya lleva el gobierno nacional sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

Ante la extrema gravedad de la situación, todos los sectores universitarios confluirán este miércoles en el Palacio Pizzurno, de la ciudad de Buenos Aires, sede de la Secretaría de Educación del Poder Central, donde se concretará una concentración y un banderazo para exigir la aplicación de la postergada ley, ninguneada por el oficialismo gobernante.

Como parte de las luchas, la CONADU Histórica empezó este martes un paro de actividades de cinco días de duración, o sea, que incluirá la jornada del sábado. En la UNCo, la medida de fuerza la está llevando a cabo el gremio ADUNC, en tanto que hay expectativas de su aplicación por el gremio ADURN en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

El titular de ADUNC, Francisco Garrido, destacó el carácter nacional y generalizado de las distintas protestas que se instrumentarán durante la semana y cuestionó que "ya son 300 los días en los que el gobierno nacional se mantiene al margen de la ley, sin cumplirla, y, en particular, sin acatar tampoco la medida cautelar que quedó firme luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que data de fines de junio pasado".

Abrazo simbólico en la UNCo

Indicó que, como parte de los reclamos del conjunto de los claustros y gremios, está programado para este miércoles 19, a las 9.30, un abrazo simbólico en la Biblioteca Central de la UNCO en Neuquén.

En la misma sede central de la UNCo en Neuquén, está prevista una sesión del Consejo Superior de la casa de altos estudios regional, en la que se tratara una declaración para volver a exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional.

Volanteada en la Ruta 151

El dirigente puntualizó que ADUNC, en tanto, llevará a cabo una volanteada en la Ruta 151, a la altura de la facultad de Ciencias Agrarias, en Cinco Saltos, para visibilizar las demandas de la comunidad universitaria y convocar a la población a acompañar activamente los planteos por el financiamiento de las Universidades Nacionales y por mejores salarios para docentes y no docentes.

A lo largo de la semana los gremios universitarios, los estudiantes y las autoridades de las sedes de la UNCo impulsarán, además, otras formas de reclamo, como clases públicas en las que se divulgará ante el pueblo la difícil realidad que atraviesan las Universidades Nacionales. Habrá más volanteadas y protestas en distintas ciudades.