¡Es hoy! Frutazo en la UNCo con muchas actividades: los precios y más detalles

La feria que une a productores locales del Alto Valle con la comunidad se desarrollará al mismo tiempo que el 9° Festival “InquietArte” en defensa de la educación pública y gratuita.

La XI edición se llevará adelante hoy a partir de las 14 horas en la Facultad de Turismo de Neuquén.

El Frutazo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) volverá a la ciudad de Neuquén para celebrar el Día de la Primavera, el Día del Estudiante y la semana del Turismo . La XI edición se llevará adelante el este viernes 26 a partir de las 14 horas en la Facultad de Turismo en la sede central de la casa de estudios, luego de la exitosa edición realizada en el predio de Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología en Cipolletti .

Además, se desarrollará en simultáneo el 9° Festival “InquietArte” en defensa de la educación pública y gratuita que contará con la participación de bandas locales, charlas y actividades culturales durante la tarde.

Se trata de una feria de productores locales que ofrecerán sus alimentos frescos a precios accesibles . Es una propuesta comunitaria que crea un puente entre los productores del Alto Valle y los consumidores, para acortar la cadena de comercialización y garantizar precios bajos .

En la XI edición se venderán frutas frescas de estación, alimentos agroecológicos, artesanías, conservas y productos elaborados de primera mano. Además, se proponen alternativas saludables para incorporar a las mesas familiares.

Frutazo en unco (10).jpg La XI edición se llevará adelante el viernes 26 a partir de las 14 horas en la Facultad de Turismo en la sede central de la casa de estudios. Claudio Espinoza

“Estas propuestas siempre son un éxito, la gente se acerca mucho a comprar porque sabe que se ofrecen productos agroecológicos, sin agrotóxicos. Es un alimento saludable que llega al consumidor sin pasar por la cadena de comercialización, la misma familia que cosecha es la que está hoy en el Frutazo” explicó Anabella Aranda, integrante del Frente estudiantil Encuentro Comahue.

El Frutazo es una feria universitaria y comunitaria, organizada por el Frente estudiantil Encuentro Comahue, que conecta de manera directa a los pequeños productores de Cipolletti, Centenario, Plottier, Vista Alegre y demás localidades para ofrecer productos frescos a precios accesibles.

Frutazo en unco (14).JPG Habrá venta de frutos secos, hongos, miel, productos deshidratados, huevos de gallinas felices, es decir que no están enjauladas. Claudio Espinoza

Los precios del Frutazo

Los precios de las frutas son mucho más accesibles, ya que la venta es directa desde el productor, sin intermediarios que encarezcan la cadena de comercialización.

En esta edición, se comercializarán peras, manzanas, ciruelas, verduras de estación y conservas. También habrá venta de frutos secos, hongos, miel, productos deshidratados, huevos de gallinas felices, es decir que no están enjauladas.

Frutazo en unco (13).jpg En ediciones anteriores, participó el Stand de Isa Chacra que ofreció peras y manzanas a 1000 pesos el kilo. Claudio Espinoza

En ediciones anteriores, participó el Stand de Isa Chacra que ofreció peras y manzanas a 1000 pesos el kilo. En esta edición también se ofrecieron otras variedades de manzanas con valores que van desde los 1500 a 2000 pesos el kilo.

“Reafirma su espíritu federal, integrador y popular, al mismo tiempo que promueve el consumo responsable, la soberanía alimentaria y la accesibilidad a productos de calidad sin intermediarios” indicó Aranda.

Frutazo en unco (6).jpg El Frutazo es una feria universitaria y comunitaria, organizada por el Frente estudiantil Encuentro Comahue. Claudio Espinoza

Cuando el Frutazo cruzó el puente hacia Cipolletti

El martes 12 de agosto, la ciudad de Cipolletti se convirtió por primera vez en el escenario del Frutazo en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue. La feria se llevó adelante en el predio de la FACEP desde las 10:30 horas y se extendió hasta el mediodía.

Desde Encuentro Comahue, el frente estudiantil que organizó la feria destacaron al evento como un “Hito histórico: es la primera vez que realizamos el frutazo en la provincia de Río Negro”. Explicaron que la iniciativa contó con la participación de la Subsecretaría de Producción de la provincia de Neuquén y la Red Agroturismo Centenario y Vista Alegre.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 12.15.13 (1) La novena edición de Frutazo se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología en Cipolletti.

En esa oportunidad, participaron diez productores que llegaron a Cipolleti desde las ciudades vecinas de Centenario, Vista Alegre, Cinco Saltos y Plottier.

La jornada permitió que múltiples personas puedan comprar productos de primera mano, frescos y a un precio mucho más bajo que los comercializados en las cadenas de supermercados. Los productores destacaron el valor natural de sus productos, ya que no utilizan agroquímicos ni fertilizantes para su producción.