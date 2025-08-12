Frutazo en la UNCo: exitosa jornada en Cipolletti

La novena edición del Frutazo se desarrolló por primera vez en Cipolletti. Productores locales vendieron sus frutas, verduras y conservas naturales a precios accesibles y sin intermediarios

Este martes 12 de agosto, el Frutazo se trasladó a la ciu dad de Cipolletti , por primera vez una nueva edición se llevó adelante en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue . El predio de FACEP se convirtió en el escenario de la feria de productores locales que ofrecieron sus productos frescos a precios accesibles.

La novena edición del Frutazo comenzó a las 10:30 horas y se extendió hasta el mediodía. Es una propuesta comunitaria que nació con el objetivo de crear un puente entre los productores locales y la comunidad . En esta nueva edición se comercializaron frutas frescas, alimentos agroecológicos, conservas y productos elaborados de primera mano.

Desde Encuentro Comahue , el frente estudiantil que organizó la feria destacaron al evento como un “hito histórico: es la primera vez que realizamos el frutazo en la provincia de Río Negro”.

Se trata de una feria organizada por estudiantes de la UNCo, autoridades de la Casa de Estudios y productores locales que se unieron para ofrecer alternativas saludables y con precios accesibles a la comunidad. El objetivo es que las personas tengan la posibilidad de poder comprar productos de primera mano, frescos y a un precio mucho más bajo que los comercializados en las cadenas de supermercados.

La nueva edición del Frutazo tuvo lugar en el predio de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología en Cipolletti. Allí, múltiples productores locales ofrecieron sus frutas, verduras agroecológicas y destacaron el valor natural de sus productos, ya que no utilizan agroquímicos ni fertilizantes para su producción.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 12.15.13 El frutazo tuvo una exitosa jornada en el predio de FACEP.

“Estas propuestas siempre son un éxito, la gente se acerca mucho a comprar porque sabe que se ofrecen productos agroecológicos, sin agrotóxicos. Es un alimento saludable que llega al consumidor sin pasar por la cadena de comercialización, la misma familia que cosecha es la que está hoy en el Frutazo”, explicó Aranda.

El hecho de que los productos sean naturales, ecológicos y sin conservantes reafirma el compromiso de los productores de mantener un enfoque agrícola sustentable, al respetar los procesos naturales y fomentar la biodiversidad. De esta manera se utilizan los recursos naturales de manera sostenible y reducen el impacto ambiental.

Anabella Aranda, integrante del Frente estudiantil Encuentro Comahue dialogó con LMCipolletti sobre esta iniciativa y explicó que cuentan con la participación de la subsecretaría de Producción de la provincia de Neuquén y la Red Agroturismo Centenario y Vista Alegre.

En esta oportunidad, participaron diez productores que llegaron a Cipolletti desde las ciudades vecinas de Centenario, Vista Alegre, Cinco Saltos y Plottier.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 12.15.14 El frutazo tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UNCo.

Los precios del Frutazo

Los precios de las frutas fueron mucho más accesibles, ya que la venta fue directa desde el productor, sin intermediarios que encarecieran la cadena de comercialización.

En esta edición, se comercializaron peras, manzanas, ciruelas, verduras de estación y conservas. También hubo venta de frutos secos, hongos, miel, productos deshidratados, huevos de gallinas felices, es decir que no están enjauladas.

En ediciones anteriores, participó el Stand de Isa Chacra que ofreció peras y manzanas a 1000 pesos el kilo. En esta edición también se ofrecieron otras variedades de manzanas con valores que van desde los 1500 a 2000 pesos el kilo.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 12.15.14 (1) El frutazo contó con la participación de la comunidad de Cipolletti.

Aranda explicó que el Frutazo “reafirma su espíritu federal, integrador y popular, al mismo tiempo que promueve el consumo responsable, la soberanía alimentaria y la accesibilidad a productos de calidad sin intermediarios”.

Este tipo de iniciativas son acciones que defienden la Universidad pública, crea lazos de cooperación entre los estudiantes y los productores locales, a la vez que proponen un espacio que beneficia las economías familiares y fortalece la matriz productiva.