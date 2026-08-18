Docentes universitarios paran hasta el sábado para que se cumpla la ley de financiamiento de las Universidades

Los docentes universitarios alineados con ADUNC y la CONADU Histórica pararán desde este martes hasta el sábado por la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes universitarios de la región y del país concretarán un paro de actividades de cinco días de duración.

Los docentes de la Universidad Nacional del Comahue nucleados en el gremio ADUNC concretarán un paro de actividades desde este martes 18 hasta el sábado 22, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta ha sido lanzada por la CONADU Histórica , la más combativa de las federaciones nacionales de gremios docentes universitarios.

En la región, también está alineada con la CONADU Histórica la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro (ADURN) , por lo que hay expectativas sobre el acompañamiento que los profesores de esa casa de altos estudios puedan efectivamente realizar.

La ADUNC, es decir la Asociación de Docentes de la UNCo , a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado, en general, por el pleno respaldo que materializa de las decisiones que se adoptan en el seno de la CONADU Histórica.

En relación con las medidas de fuerza programadas para esta semana, ADUNC dio a conocer públicamente que su entidad federativa ha convocado a "una semana de paro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria". El motivo se basa en que "el gobierno nacional continúa incumpliendo la ley y mantiene una deuda salarial que, a junio, alcanza el 28,5 por ciento, sin recomposición salarial en julio y con la misma perspectiva para agosto".

Ante el dilatado problema, "paramos y exigimos: recomposición salarial, pago inmediato del 28,5 % adeudado a junio, más los retroactivos correspondientes, restitución y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), actualización de la garantía salarial, fondos para capacitación y cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario".

En apretada síntesis, el paro de actividades por cinco días, se concreta para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y la recomposición de los haberes.

Paritaria con docentes y no docentes

A todo esto, el gobierno nacional anunció días atrás la convocatoria a reunión paritaria para el 1 de septiembre a los distintos sectores gremiales representativos de los trabajadores docentes y no docentes de las Universidades Públicas.

Sin embargo, como la Ley de Financiamiento Universitario sigue sin cumplirse por el gobierno nacional y por la desconfianza que existe en relación a mejoras realmente efectivas para las Universidades, los distintos gremios y federaciones sindicales han decidido seguir adelante con sus planes de lucha.

Así, la otra gran federación de gremios docentes universitarios, la tradicional CONADU tiene previsto hasta ahora implementar un paro de actividades de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto, además que ha programado el relanzamiento de sus "Carpas por la Universidad y la Soberanía", que se instalarán desde el 18 hasta el 21 de agosto frente al Palacio Pizzurno, sede de las autoridades de Educación del gobierno nacional.

Cumplimiento de la ley y recomposición

En tanto, la tercera entidad que nuclea a docentes universitarios del país, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), tiene programado igualmente para los días 27 y 28 de agosto un paro de 48 horas, por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una mejora y recomposición salarial.

En tanto, los gremios no docentes del país, que están en su conjunto adheridos a la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), han previsto concretar este miércoles 19 de agosto la realización de abrazos simbólicos en todas las Universidades Nacionales, además de una movilización al Palacio Pizzurno en la ciudad de Buenos Aires.

Sin confianza en el gobierno

En el caso de que el gobierno nacional no avance en respuestas favorables y bien concretas en estos días, la FATUN, a la que pertenece el gremio APUNC de la Universidad Nacional del Comahue, realizará un paro de 48 horas los días 27 y 28 de agosto.

En resumen, los gremios afiliados a la CONADU Histórica pararán a partir de este martes 18 hasta el sábado 22, en tanto que los gremios adheridos a la CONADU, a FEDUN y a FATUN pararán el 27 y 28 de agosto, además de realizar en días previos movilizaciones y abrazos simbólicos.