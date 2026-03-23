Renuncias masivas ponen en riesgo el ciclo lectivo en facultades de la UNCo

Por el atraso de los salarios, los docentes se van al sector privado. Autoridades de la UNCo cuestionaron que el sueldo promedio de un docente con dedicación plena no llega a 1,5 millones de pesos.

En la UNCo renunciaron 85 docentes y hay carreras en las que corre riesgo el ciclo lectivo.

La ley de financiamiento universitario que votó el Congreso no fue aplicada por el Gobierno Nacional y las consecuencias comienzan a ser palpables. Sin la ejecución de la ley, los sueldos docentes continúan congelados y las renuncias comienzan a apilarse en los despachos de las autoridades universitarias. En la Universidad Nacional del Comahue hay carreras en las que el ciclo lectivo está en riesgo por las renuncias de docentes. Desde la UNCo exigen que se amplíen los fondos.

El gobierno nacional que conduce Javier Milei se niega a aplicar la ley de financiamiento universitario para preservar el superávit fiscal. Los fondos asignados a las universidades, entonces, son inferiores a los presupuestos de funcionamiento de las casas de altos estudios. La Universidad Nacional del Comahue, por ejemplo, funcionará con casi 24 mil millones de pesos menos de los presupuestados, un ajuste de fondos que fondos que obliga a efectuar recortes internos.

El impacto del recorte presupuestario no se siente solo en la reasignación de partidas y el freno a proyectos de investigación. En la UNCo se multiplican las renuncias de docentes. En 2025 se fueron más de 100 docentes en diferentes sedes y en el inicio del ciclo lectivo la situación se agravó. La Facultad de Ciencias Agrarias , con sede en Cinco Saltos, anunció que 85 profesores dejaron su cargo, entre renuncias y pedidos de licencia sin goce de haberes.

"Es acuciante la situación salarial, por eso pedimos que se cumpla con la ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso. Ahí están los recursos para otorgar aumentos al personal docente y no docente", dijo el decano de Agrarias, Esteban Jockers.

DOCENTES UNIVERSITARIOS PARAN DE NUEVO VA.jpg Los afiliados al gremio Adunc llevarán a cabo asambleas presenciales y virtuales en la UNCo para resolver la metodología del plan de lucha nacional para el segundo cuatrimestre. Se vienen paros y otras formas de protesta.

"Lo que está pasando es que empezamos a recibir renuncias y pedidos de licencia sin goce de haberes. El número de renuncias viene creciendo y desde que empezó el año son 85 renuncias. Es una situación que pone en riesgo el ciclo lectivo", detalló el decano.

El ciclo lectivo empezó con un paro contundentes de la UNCo, que ahora enfrenta complicaciones por la salida de profesionales rumbo al sector privado. Para Jockers, es una situación previsible. "Los docentes son profesionales con título de grado y, en nuestro caso, el 75% tiene un posgrado. Un profesor con dedicación completa, con título de grado y posgrado, con toda una vida de formación, tiene un sueldo de 1,4 millones de pesos, está en el límite de lo tolerable", concluyó.

El reclamo de los docentes de las universidades

Durante la última semana, los docentes universitarios realizaron una medida de fuerza en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el gobierno nacional y nuevamente aprobada en ambas cámaras. Una vez promulgada fue suspendida por un decreto presidencial.

Sin respuestas desde Nación, se espera que los docentes continúen con el plan de lucha. Aseguran que la ley repararía "la asfixiante situación que estamos viviendo las universidades nacionales: garantiza la actualización del presupuesto universitario, la recomposición salarial de trabajadores docentes y no docentes y la actualización de becas estudiantiles", afirmaron desde el gremio docente Adunc.

Sin el cumplimiento de la ley "es imposible seguir dando clases, investigando, estudiando", manifestaron antes del primer paro universitario del 2026, que se concretó del 16 al 21 de marzo. En los próximos días, los sindicatos docentes definirían la continuidad del plan de lucha.