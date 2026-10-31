La Universidad del Comahue abre las inscripciones 2027: fechas, carreras y cómo anotarse

La Unco habilitó las fechas de inscripción para carreras en sedes de Río Negro y Neuquén. Los detalles.

La Universidad Nacional del Comahue habilitó las fechas de inscripciones para carreras en sus sedes de Río Negro y Neuquén.

La Universidad Nacional del Comahue ( Unco ) abre el período de inscripciones para el ciclo académico 2027, destinado a estudiantes interesados en comenzar carreras universitarias en las distintas sedes de Río Negro y Neuquén .

La convocatoria contempla una oferta académica de más de 80 carreras de grado y pregrado , distribuidas entre facultades, centros regionales y asentamientos universitarios. Durante el proceso de ingreso anterior, alrededor de 10.000 aspirantes iniciaron sus trámites.

Desde la Secretaría Académica explicaron que el procedimiento tendrá dos etapas obligatorias y que cada unidad académica establecerá sus propias fechas de cierre. Por eso, recomendaron consultar el cronograma correspondiente antes de completar la solicitud.

Estefania Petrella

Cómo inscribirse en la Universidad Nacional del Comahue

El primer paso será realizar la preinscripción online, mediante un formulario disponible desde el domingo 1 de noviembre. Este trámite permanecerá habilitado hasta diciembre, enero o febrero, dependiendo de la facultad y carrera seleccionada.

La segunda instancia consistirá en la entrega de documentación, que podrá efectuarse de manera presencial o virtual. Las fechas estarán distribuidas entre noviembre y diciembre de 2026, y febrero de 2027, según cada sede.

Los interesados deberán ingresar al portal oficial de Ingreso 2027, donde encontrarán información sobre las carreras disponibles, títulos, requisitos administrativos, canales de contacto y enlaces para iniciar el proceso de inscripción.

Fechas para estudiar Abogacía, Comunicación Social y otras carreras en Roca

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDeCS), ubicada en General Roca, abrirá la preinscripción desde el 1 de noviembre hasta el 26 de febrero de 2027, con dos períodos destinados a recibir documentación.

El primero se extenderá desde el 2 de noviembre hasta el 18 de diciembre, mientras que el segundo comenzará el 2 de febrero y finalizará el 26 de ese mes.

La oferta incluye Abogacía, Profesorado y Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Sociología y Servicio Social, esta última con opciones de cursado en General Roca y Neuquén.

Claudio Espinoza

Medicina, Enfermería e Ingeniería: los plazos para anotarse

La Facultad de Ciencias Médicas, que ofrece Medicina y Licenciatura en Nutrición, recibirá preinscripciones entre el 1 de noviembre y el 12 de febrero. La documentación deberá presentarse exclusivamente durante febrero de 2027.

Para Enfermería en Allen y Neuquén, la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud estableció un primer período de preinscripción del 1 al 15 de noviembre y otro del 15 de enero al 5 de febrero.

En tanto, la Facultad de Ingeniería ofrece alternativas como Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Química y en Petróleo, además de Ciencias Geológicas y profesorados de Física y Química, con recepción documental en diciembre y febrero.

Psicología, Educación, Informática y Ciencias Económicas

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, que incluye la carrera de Psicología y distintas propuestas de formación docente, mantendrá abierta la preinscripción hasta el 26 de febrero, con atención virtual para los aspirantes.

Por su parte, la Facultad de Informática recibirá solicitudes hasta el 12 de febrero para Ciencias de la Computación, Sistemas de Información y Profesorado en Informática, con períodos de presentación documental durante diciembre y febrero.

La Facultad de Economía y Administración también habilitará inscripciones hasta el 26 de febrero. Entre sus propuestas figuran Contador Público, Administración, Economía, Matemática y el Profesorado en Ciencias Económicas.

Dos sedes comenzarán sus inscripciones recién en febrero

La universidad informó una excepción para la Facultad de Ciencias Agrarias (FACA) y el Asentamiento Universitario Zapala (CREUZA), debido a trabajos de migración y actualización del sistema de gestión académica SIU Guaraní.

En ambas unidades, tanto la preinscripción como la presentación de documentación se realizarán exclusivamente durante febrero de 2027. Las fechas exactas serán comunicadas oportunamente por las autoridades universitarias.

La UNCo recordó que los aspirantes deberán revisar los plazos específicos de cada carrera, ya que completar únicamente el formulario online no alcanza para finalizar el proceso de ingreso a la universidad pública.