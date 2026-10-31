Alerta sanitaria en Río Negro por una leche para bebés falsificada: advierten graves riesgos para la salud

El Ministerio de Salud pidió reforzar los controles comerciales y recomendó a las familias revisar los envases de una fórmula infantil ante la posible presencia de una sustancia tóxica. ¿Qué datos hay que verificar?

El Ministerio de Salud de Río Negro emitió un alerta sanitaria sobre una leche de fórmula que circula en el país.

El Ministerio de Salud de Río Negro emitió una alerta sanitaria por la detección de unidades falsificadas de una fórmula láctea destinada a bebés de entre 0 y 6 meses. El producto se encuentra bajo investigación judicial por posibles riesgos para la salud infantil .

La advertencia alcanza a la fórmula Sancor Bebé Advanced 1 , cuya distribución y comercialización es investigada por la Justicia. Las autoridades sanitarias advirtieron que algunas unidades presentarían una sustancia tóxica en concentraciones superiores a las permitidas.

Aunque los reportes se concentran principalmente en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), desde la cartera sanitaria rionegrina decidieron reforzar las medidas preventivas para evitar que el producto llegue a los comercios de la región.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de la comercialización de las unidades falsificadas en Río Negro. Sin embargo, las autoridades recomendaron a las familias revisar los envases que tengan en sus hogares y verificar los datos de identificación.

Cómo identificar la leche para bebés falsificada

El Ministerio de Salud difundió información específica para que los consumidores puedan reconocer las unidades involucradas en la investigación. La advertencia comprende un lote determinado de la fórmula de inicio destinada a lactantes de 0 a 6 meses.

Los datos de identificación informados por las autoridades sanitarias son los siguientes:

Producto: Sancor Bebé Advanced 1.

Lote: L: Y010 F-011207563.

Fecha de elaboración: 10/01/2026.

Fecha de vencimiento: 10/04/2027.

Elaborado originalmente para: Ethical Nutrition S.A.

Según la información oficial, los envases falsificados presentarían errores tipográficos en sus etiquetas, diferencias respecto del packaging original y una cuchara dosificadora de menor tamaño, características que podrían permitir su identificación.

Uno de los aspectos más preocupantes de la advertencia es la posible presencia de aflatoxina M1, una sustancia tóxica que, según los reportes recibidos, se encontraría en concentraciones superiores a los límites establecidos para alimentos infantiles.

Esta situación representa un riesgo grave para la salud de los bebés, especialmente por tratarse de un alimento destinado a una población particularmente vulnerable durante sus primeros meses de vida.

Qué deben hacer las familias que tengan el producto

Ante la posibilidad de encontrar unidades sospechosas, el Ministerio de Salud recomendó no utilizar ni suministrar la fórmula a los lactantes cuando el envase coincida con los datos del producto identificado en la alerta.

La recomendación también alcanza a quienes hayan adquirido recientemente esta leche infantil. Las autoridades solicitaron revisar cuidadosamente las etiquetas, las fechas de elaboración y vencimiento, además de las características del envase y su dosificador.

Refuerzan los controles en los comercios de Río Negro

Como medida preventiva, la cartera sanitaria provincial solicitó a las áreas de Bromatología reforzar las inspecciones en establecimientos comerciales y mantener una vigilancia especial sobre la eventual presencia de las unidades investigadas.

En caso de detectar su comercialización, los organismos competentes deberán intervenir conforme a lo establecido en la Ley Nacional 18.284 y el Decreto 2126/71, que regulan las actuaciones correspondientes en materia alimentaria.