Tragedia y dolor en el Alto Valle: quién era la mujer que murió en grave accidente

El fatal siniestro tuvo lugar en Allen y de allí fue trasladada en código rojo al Hospital de Roca. Tristeza e impotencia por otra muerte evitable.

Una trágica noticia conmociona al Alto Valle y en particular a la ciudad de Allen . Este viernes se conoció el fallecimiento de una mujer de 79 años , quien permanecía internada en grave estado luego de haber sido atropellada por un automóvil mientras circulaba en bicicleta.

El luctuoso accidente ocurrió el jueves por la tarde, alrededor de las 15:30 en la intersección de las calles Pellegrini y Avellaneda . Por razones que todavía son materia de investigación, un vehículo Renault Sandero , conducido por una mujer de 29 años , impactó contra la bicicleta en la que se desplazaba la víctima. Producto de la violencia del choque, la mujer sufrió heridas de consideración y quedó tendida sobre la calzada.

Tras el hecho, una ambulancia arribó al lugar y trasladó a Moyano en código rojo hacia el hospital de General Roca para recibir atención médica de alta complejidad. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, durante la mañana de este viernes se confirmó su deceso . La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Adelina Moyano .

El joven agonizó varios días en el Hospital Francisco López Lima.

Operativos e investigación judicial

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro junto a personal de Criminalística, quienes llevaron a cabo las tareas periciales correspondientes.

Ambos vehículos involucrados fueron secuestrados por la policía para realizar los peritajes mecánicos que permitan esclarecer la mecánica del accidente. La Fiscalía de turno asumió la investigación del caso para determinar las responsabilidades penales del hecho.

En los últimos días: grave choque en Cipolletti

Fue una semana de lamentables accidentes en la región. De hecho el martes, un fuerte choque movilizó al personal de emergencias en la zona norte de Cipolletti. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Arenales y Río Negro, donde un vehículo menor colisionó de frente contra una unidad del transporte público de pasajeros.

Según relataron testigos que presenciaron el hecho, el conductor de un Toyota Etios circulaba en contramano por la calle Río Negro. Al llegar al cruce con Arenales, se encontró de golpe con el colectivo que desplazaba por su carril correspondiente, sin darle margen a realizar una maniobra evasiva para evitar la colisión.

Como consecuencia del impacto, se dio aviso de inmediato al sistema de emergencias. En el lugar trabajó personal de salud asistiendo a los involucrados para evaluar la gravedad de las lesiones, mientras efectivos policiales realizaron las pericias de rigor y ordenaron el tránsito en la zona.