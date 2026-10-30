Una máquina rompió un caño de gas en Fernández Oro y obligó a evacuar viviendas

Momentos de tensión se vivieron cerca de un club de fútbol, donde un escape de gas movilizó a bomberos, policías y personal de Camuzzi.

Una máquina vial rompió un caño de gas en Fernández Oro que obligó a evacuar a los vecinos.

Un importante operativo de emergencia se desplegó este viernes en Fernández Oro , luego de que una máquina provocara la rotura de un caño de gas en plena vía pública.

El incidente se registró esta mañana, en la intersección de las calles Los Juncos y Tamariscos, en inmediaciones del club de fútbol de Fernández Oro. Un vecino advirtió lo sucedido y dio aviso a los servicios de emergencia que trabajaron por más de tres horas.

Según la información proporcionada por los bomberos que participaron del procedimiento, una máquina que se encontraba trabajando en el sector habría ocasionado accidentalmente la rotura de una cañería de gas, lo que generó una situación de riesgo para las familias que residen en las inmediaciones.

Ante la posibilidad de que el escape representara un peligro para los vecinos, los equipos organizaron rápidamente un operativo preventivo. La prioridad fue desalojar las viviendas cercanas mientras se aguardaba la llegada del personal especializado de la distribuidora.

Evacuación sobre las manzanas

El aviso inicial llegó a través de un vecino que detectó el inconveniente y se comunicó con los bomberos. A partir de esa advertencia, se activó el procedimiento de emergencia para intervenir sobre el sector afectado.

"Esto empezó aproximadamente a las 11:30, cuando recibimos un llamado de un vecino que una máquina habría ocasionado la rotura de un caño de gas en calle Los Juncos y Tamariscos, en cercanías al club de fútbol de Fernández Oro", explicó a LM Cipolletti el jefe de Bomberos Voluntarios, Diego Colantuano.

La situación demandó una intervención coordinada entre las distintas instituciones que acudieron al lugar. Mientras se evaluaba el alcance de la pérdida, los bomberos comenzaron a organizar la evacuación preventiva de los habitantes de las viviendas aledañas.

"Al llegar al lugar coordinamos la evacuación con el grupo de bomberos, la evacuación de personas de viviendas aledañas al lugar preventivamente, hasta que se hizo presente Camuzzi y la cuadrilla para la reparación del caño de gas", detalló.

La medida buscó mantener a los residentes alejados del punto donde se había producido la rotura. El sector afectado se encontraba precisamente en la intersección de ambas calles, donde se concentraron los trabajos de emergencia.

Camuzzi intervino para controlar la pérdida de gas

Una vez que llegó al lugar, el personal de Camuzzi comenzó con las tareas necesarias para intervenir sobre la cañería dañada. La empresa desplegó una cuadrilla especializada para atender la contingencia y controlar el escape.

De acuerdo con el testimonio brindado por los responsables del procedimiento, la pérdida de gas finalmente fue controlada por los trabajadores de la distribuidora, luego de las tareas realizadas en el sector donde se había producido la rotura.

La intervención de los operarios permitió contener la situación que había motivado el despliegue de los servicios de emergencia. Hasta ese momento, los equipos de seguridad permanecieron trabajando para prevenir inconvenientes y resguardar a los vecinos.

El incidente se produjo mientras se realizaban trabajos con maquinaria en el lugar. Según la información proporcionada, Aguas Rionegrinas se encontraba trabajando en el sector, con la presencia de una máquina municipal al momento del episodio.

Bomberos, Policía y Tránsito participaron del operativo

El procedimiento contó con un importante despliegue de recursos humanos y vehículos de emergencia. Desde Bomberos Voluntarios de Fernández Oro informaron que participaron dos móviles y un equipo integrado por aproximadamente ocho o nueve voluntarios y dos efectivos rentados.

"Fuimos dos móviles, entre ocho y nueve bomberos voluntarios y dos rentados. Trabajó Tránsito Municipal y Policía de la Unidad 26", precisó Colantuano. Finalmente el operativo finalizó cerca de las 15 sin mayores inconvenientes.