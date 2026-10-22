Cipolletti LMCipolletti incendio En fotos: así fue el incendio que sorprendió a Cipolletti y obligó a evacuar una zona del centro

Una máquina rompió un caño de gas durante un trabajo en calle Sáenz Peña. Bomberos y Protección Civil intervinieron y no hubo heridos. Agregar LM Cipolletti a







En fotos: así fue el incendio que sorprendió a Cipolletti y obligó a evacuar una zona. Fotos: LM Cipolletti.

Un trabajo de extracción de un árbol terminó en un susto este jueves al mediodía en Cipolletti. Una máquina dañó accidentalmente un caño de gas sobre calle Sáenz Peña, entre Fernández Oro y San Martín, y provocó una pérdida con una llamarada.

Así fue el operativo para controlar el escape Bomberos Voluntarios y Protección Civil intervinieron rápidamente y evacuaron de manera preventiva la zona cercana a la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro.

Luego, personal de Camuzzi prensó el caño para interrumpir la circulación de gas y detener el escape. La situación quedó controlada y no se registraron personas heridas.

Mirá las imágenes del operativo y cómo fue la intervención de los equipos de emergencia en Cipolletti