El vehículo había salido de un taller tras una reparación por fallas eléctricas, pero volvió a incendiarse durante el trayecto. No hubo heridos.

Iba a buscar trabajadores para un pozo petrolero y su camioneta terminó envuelta en llamas.

Una camioneta se incendió por completo cuando su conductor se dirigía hacia la zona de Guerrico para buscar trabajadores que debían trasladarse a un pozo petrolero . El vehículo había pasado previamente por un taller mecánico por problemas eléctricos , pero la falla volvió a manifestarse durante el recorrido y terminó consumido por las llamas.

El episodio generó preocupación por las pérdidas materiales , aunque no se registraron personas heridas.

De acuerdo con la información que distintos trabajadores brindaron a ANR, el conductor había retirado la camioneta de un taller mecánico, donde había sido reparada por inconvenientes eléctricos .

Luego emprendió el viaje hacia la zona del pozo, donde debía cumplir tareas vinculadas con el traslado de trabajadores. Sin embargo, antes de llegar a destino, el vehículo volvió a presentar problemas y se prendió fuego.

Las llamas avanzaron hasta consumir por completo la camioneta, que quedó destruida a raíz del incendio.

Qué se sabe de la empresa vinculada al pozo petrolero

Según los datos aportados por empleados, la empresa relacionada con la actividad se encuentra frente al puesto conocido como "Los Hermanos".

Los trabajadores señalaron que realizaría tareas vinculadas con la arena utilizada para la fractura hidráulica, una etapa del proceso de extracción de hidrocarburos.

Por el momento, la información disponible indica que el incendio se habría originado por problemas eléctricos. Pese a la destrucción total del vehículo, el episodio no dejó personas lesionadas.

Qué se sabe del incendio en la chacra de Cervantes, donde murieron una nena y un hombre

Enorme conmoción por el incendio de una camioneta registrado durante la madrugada de este miércoles en una chacra de la localidad de Cervantes, en el Alto Valle rionegrino, en el que murieron una nena de 6 años y un joven de 22, mientras que el padre de la chiquita se encontraba internado con el 70% de su cuerpo quemado.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que el caso comenzó a ser investigado por la fiscal de turno, Jessica González, quien estuvo trabajando en el lugar acompañada por efectivos policiales.

La finca había sido acordonada para preservar la escena, y desde el exterior se pudo observar a los uniformados, entre ellos personal del Gabinete de Criminalística, recorrer sus distintos sectores.

Si bien aún no hay nada confirmado, una de las hipótesis que se baraja señala que las tres personas se encontraban en el interior de una camioneta Renault Orocho, la que habría registrado un desperfecto eléctrico que produjo una fuerte explosión, para inmediatamente después prenderse fuego.

Un vecino que reside en una vivienda del mismo predio rural escuchó el estallido y salió a ver qué sucedía. Al advertir la camioneta incendiada corrió para ayudar y logró sacar al conductor, que es el papá de la niña y propietario del rodado.

Todo indica que las dos víctimas quedaron atrapadas en el interior del habitáculo envuelto en llamas. La menor estaba en el asiento de atrás, mientras que el muchacho de 22 años, amigo del padre, se encontraba en el asiento del acompañante.