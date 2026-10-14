El hombre, de 53 años, fue interceptado durante un operativo cerca del aeropuerto de Roca. Tenía un pedido de averiguación de paradero vigente desde hacía nueve años.

Lo identificaron en un control rural y descubrieron que la Justicia lo buscaba desde 2017 en Río Negro. Foto: Gentileza.

Un control policial de rutina en General Roca terminó con un hallazgo inesperado: un hombre de 53 años tenía un pedido de averiguación de paradero emitido por la Justicia en septiembre de 2017 . Los efectivos detectaron la solicitud cuando verificaron sus datos en el sistema informático.

El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Rural durante recorridos de prevención en sectores de campo, en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° .

Según se informó, los efectivos interceptaron al hombre, un trabajador ladrillero de la zona, para realizar una identificación de rutina durante un operativo de control vial y rural.

Al consultar sus datos a través del sistema de emergencias 911 Río Negro, los policías advirtieron que registraba una solicitud activa de averiguación de paradero.

El requerimiento había sido emitido por el Juzgado N° 10 de General Roca en septiembre de 2017, por lo que llevaba casi nueve años vigente al momento de la identificación.

Qué pasó después de identificarlo

Tras confirmar la existencia del pedido judicial, los efectivos escoltaron al hombre hasta la sede de la Comisaría 47°.

Allí se realizaron las notificaciones legales correspondientes para dar cumplimiento a los requerimientos del magistrado interviniente.

La información oficial no precisó los motivos por los que se había solicitado su averiguación de paradero ni las circunstancias que dieron origen al requerimiento judicial.

Robó en un comercio céntrico de Cipolletti y escapó al ver a la Policía

Un robo en un comercio de Cipolletti terminó con un joven de 19 años detenido y una mochila repleta de mercadería secuestrada. El sospechoso fue localizado por efectivos policiales luego de que un comerciante alertara sobre la sustracción de productos de su negocio.

El procedimiento se realizó cerca de las 12:50, cuando personal de la Comisaría 4° llevaba adelante tareas de prevención y fue advertido sobre el hecho en la zona de la calle 25 de Mayo.

Según la información policial, el comerciante aportó características de las personas señaladas por el robo. Con esos datos, los efectivos recorrieron el sector hasta localizar a dos sospechosos.

Al advertir la presencia de los uniformados, ambos intentaron escapar, pero fueron interceptados e identificados.

Durante el procedimiento, los policías comprobaron que el joven de 19 años llevaba una mochila con numerosos objetos cuya procedencia deberá establecerse en el marco de la investigación.

Qué encontraron dentro de la mochila

Entre los elementos secuestrados había productos de perfumería, artículos para el cabello y utensilios de cocina, además de botellas, envases y recipientes.

Personal del Gabinete de Criminalística intervino en el procedimiento y realizó las diligencias periciales correspondientes para documentar la mercadería y avanzar con las actuaciones judiciales.