Un vecino alertó a la policía que el rodado estaba en un sector inhóspito. Cuándo los uniformados ubicaron a su propietaria se dio cuenta que no estaba en el patio de su casa.

La moto se la habían robado a una dueña del patio de su casa y no se había dado cuenta. Un vecino que cortaba leña la encontró oculta entre la maleza.

La Policía de Cinco Saltos recuperó una moto que había sido robada del patio de una vivienda y estaba escondida entre la vegetación, en inmediaciones del denominado Puente Amarillo y el canal principal de riego, en proximidades de la ex planta de Indupa y cerca del parque industrial.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 7°, y se puso en marcha luego de que un vecino que recolectaba leña advirtiera la presencia de una moto roja abandonada entre los arbustos, por lo que alertara al 911 RN Emergencias.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 7° constataron que se trataba de una Motomel S2 de 150cc. Aunque la consulta inicial en la base de la DNRPA - Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor- no informó novedades, los policías continuaron con las verificaciones para establecer la procedencia del vehículo.

Desde la Comisaría 7ma de Cinco Saltos se había pedido ayuda a la comunidad para encontrar a la menor desaparecida. Archivo

Como parte de esas averiguaciones, se dirigieron al domicilio de la titular registral y la entrevistaron. La mujer comprobó entonces que desconocidos habían ingresado al patio de su vivienda y robado la moto. Con esa información, el personal policial procedió al secuestro preventivo del rodado y lo trasladó a la Comisaría 7°, donde se realizarán las actuaciones correspondientes para su reconocimiento formal.

Dos ladrones sorprendidos en Catriel

Dos hombres de 26 y 32 años fueron detenidos este sábado por la mañana en Catriel luego de sustraer herramientas del interior de un automóvil estacionado. En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 9°, el Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones.

El procedimiento se inició tras un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de sospechosos sacando elementos de un vehículo sobre calle Cuba, en inmediaciones de una cancha de pádel, donde además dejaron tirado un criquet rojo en la vía pública.

Al acudir al sector, el personal policial logró interceptar en la esquina de Afganistán y Córdoba a los dos individuos, quienes llevaban consigo una amoladora marca DeWalt, una llave tipo L y un gancho de remolque, por lo que fueron trasladados en calidad de aprehendidos a la unidad policial.

De manera paralela los efectivos ubicaron sobre calle Cuba al propietario del vehículo, un vecino de 36 años que radicó la denuncia formal minutos después. El damnificado explicó que había dejado su Peugeot 205 gris oscuro estacionado sin medidas de seguridad desde la tarde del viernes y constató el faltante de las herramientas sin daños en la carrocería.

En el lugar trabajaron peritos del Gabinete de Criminalística y tomó intervención la Brigada de Investigaciones. Por disposición de la Fiscalía de turno, ambos sospechosos quedaron aprehendidos e imputados por el delito de hurto, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a su dueño.