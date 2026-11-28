Jugadores visitantes intentaron agredir a un joven cipoleño que tuvo que refugiarse en una comisaría. De todos modos la policía puso custodia en el hotel donde se alojan.

Los jugadores de Sarmiento de Santiago del Estero se alojan en un hotel del centro de Cipolletti. Hubo un incidente con un joven local, a quien corrieron hasta la Comisaría 4ra.

La calma del atardecer del viernes en el centro de Cipolletti se vio alterada cuando varios patrulleros de la policía confluyeron frente al hotel Ludman, ubicado la calles España a metros de Roca.

En ese establecimiento se aloja la delegación de Sarmiento de Santiago del Estero , el equipo que este domingo juega contra Cipo la revancha de la semifinal para ascender a la Primera Nacional (0 a 0 fue en la ida).

La presencia de los uniformados obedeció a un incidente ocurrido momentos antes en la Comisaría 4ta, que se encuentra a una distancia de poco más de 100 metros.

¿Qué pasó? En horas de la tarde un joven ingresó corriendo a la dependencia policial pidiendo auxilio. Y detrás de él irrumpió un grupo de varios hombres vestidos con uniformes de color azul visiblemente alterados que buscaban agredir al muchacho.

El comisario Inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional 5ta, informó que los perseguidores -jugadores de Santiago del Estero- reaccionaron con hostilidad contra el personal que se encontraba de guardia, todas mujeres.

Sostuvo que lograron contenerlos en el hall de entrada a la unidad, y que los hombres comenzaron a patear la puerta de vidrio que separa la guardia, por lo que al verse desbordadas y optaron por emplear gas pimienta, un producto no letal que se utiliza para frenar conflictos violentos.

El joven que había ingresado pidiendo ayuda quedó demorado por averiguación de antecedentes y se inició una investigación para esclarecer el suceso que lo tuvo como uno de los protagonistas.

Con posterioridad trascendió la versión que habría insultado a los deportistas cuando pasó por las afueras del hotel, y los visitantes lo corrieron con intenciones de atacarlo.

Operativo en el hotel

Ante el suceso ocurrido en la comisaría y lo manifestado por los jugadores, varios efectivos de la Comisaría 4ta y de otras unidades de la localidad acudieron al establecimiento hotelero recabar información. Eso llamó la atención de transeúntes y automovilistas que pasaron por el lugar, y no pocos se detuvieron para observar lo que sucedía. Incluso hay testimonios que aseveran (y circulan videos en las redes) que los jugadores vestidos de azul agredieron a vecinos lanzando manzanas.

Al frente de la comisión policial fue la subcomisario María Eugenia Villanueva, quien no fue bien recibida por los integrantes de la delegación, quienes se mostraron en todo momento exasperados, aunque no se registraron en ese lugar episodios de violencia ni tampoco se utilizó gas disuasivo, aseguró Yáñez, quien también estuvo en el lugar y dialogó con los responsables del grupo.

No obstante, y a pesar de que la uniformada los convocó para realizar una denuncia por la supuesta agresión verbal del hincha, no se habían presentado a realizar el trámite.

De todos modos se inició una causa penal por daños y lesiones (leves) con la intervención del Ministerio Público Fiscal, dado que uno de los deportistas mostró roturas en una remera y rasguños en el cuerpo. En ambos casos requeriría la realización de pericias para determinar las causas, aunque como no habían querido accionar, es posible que todo quede en la nada.

Sin embargo, la policía local seguirá investigando como se produjeron los hechos para determinar responsabilidades. En esa labor se encuentra recabando declaraciones de testigos e imágenes de cámaras de seguridad que aporten más datos. Hay que aclarar que además de los dispositivos de videos de inmuebles privados del sector, hay un domo del 911 RN Emergencias en Roca casi España, frente a la plaza San Martín.

Yáñez informó que para preservar la seguridad del equipo santiagueño ordenó montar en el hotel una guardia fija de uniformados de la Comisaría 4ta y recorridas permanentes del grupo COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-, los que se pudieron observar hasta horas de la madrugada.

Porqué la rivalidad con un equipo lejano

Cipolletti jugó unos pocos partidos con equipos de Santiago del Estero. El último fue en 2009 también por el Argentino A contra Central Córdoba, que milita en primera división. Fue 1 a 1. Contra Sarmiento se enfrentó una sola vez, y fue el domingo pasado en el partido de ida, cuando empataron 0 a 0. Por eso, dada la ausencia de antecedentes, extraña la hostilidad de sus jugadores revelada el viernes por la noche.

Un detalle no menor marcó el primer encuentro: los jugadores de Cipolletti debieron retirarse custodiados por la policía, que tuvo que utilizar escudos de protección, porque los hinchas locales le arrojaron todo tipo de elementos contundentes (piedras, cascotes y botellas) , supuestamente disconformes con el resultado. Como si fueran los culpables de la opaca actuación de su equipo. No se reportaron lesionados, afortunadamente.

Además los propios jugadores locales e integrantes del cuerpo técnicos los increparon y matonearon. Una vergüenza, y todo quedó registrado por las cámaras que transmitieron el partido, lpfplay.com. Pero además los incidentes violentos siguieron en el interior de los vestuarios, pero eso no fue televisado, aunque periodistas rionegrinos que cubrieron el acontecimiento fueron testigos.

Los medios periodísticos de Santiago del Estero ahora publican que los jugadores y dirigentes de esa provincia fueron agredidos por barras de Cipolletti y reprimidos por la policía rionegrina, con fotos y videos descontextualizados difundidos desde el mismo plantel. Nada más alejado de la realidad.