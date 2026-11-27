La Justicia responsabilizó a la entidad financiera por las fallas en sus mecanismos de seguridad. El damnificado nunca autorizó las operaciones ni recibió alertas sobre los movimientos sospechosos.

La Justicia de Cipolletti condenó a un banco a a indemnizar a su cliente por una estafa de phishing.

La Justicia de Cipolletti confirmó una millonaria condena contra un banco por una estafa virtual que sufrió un cliente, quien perdió casi $15 millones mediante dos transferencias bancarias que nunca autorizó.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Minería rechazó el recurso presentado por la entidad financiera y ratificó la sentencia de primera instancia. Además, incrementó el monto de la condena a más de $55 millones .

El fallo estableció que el banco deberá devolver el dinero sustraído, con sus correspondientes intereses, y afrontar una indemnización por daño moral . La resolución puso especial énfasis en las obligaciones de seguridad de las entidades financieras.

El episodio se produjo mediante una maniobra de phishing, una modalidad de fraude informático que utiliza el engaño para obtener información confidencial de los usuarios y realizar operaciones bancarias sin el consentimiento de los titulares.

Las dos transferencias se concretaron con apenas veinte minutos de diferencia. Tras advertir los movimientos en su cuenta bancaria, el damnificado desconoció las operaciones, realizó el correspondiente reclamo ante la entidad financiera y presentó una denuncia penal.

Estefania Petrella

Estafa virtual: los argumentos que rechazó la Justicia

Durante el proceso judicial, el banco sostuvo que las transferencias se realizaron utilizando las credenciales del cliente, que su sistema informático había funcionado correctamente y que no se había producido ningún hackeo.

La entidad financiera también intentó atribuirle la responsabilidad al propio usuario. Sin embargo, los magistrados rechazaron esos argumentos y explicaron, con respaldo de una pericia informática, cómo funcionan las maniobras de ingeniería social en la banca digital.

En ese sentido, el tribunal remarcó que una autenticación correcta “acredita que el sistema aceptó credenciales válidas”, pero “no demuestra, por sí misma, la existencia de consentimiento del titular” para realizar las operaciones bancarias cuestionadas.

La Cámara también identificó una serie de señales de alerta que debieron ser advertidas por el banco. Antes de concretarse las transferencias millonarias, el sistema había registrado varios intentos fallidos de validación del token de seguridad.

Además, antes de la segunda operación se incorporó un nuevo destinatario, sin que el cliente recibiera ninguna notificación. El banco tampoco explicó cómo funcionaron sus mecanismos de monitoreo ni qué medidas de verificación adoptó ante esos movimientos.

El banco registró más de 1.400 fraudes en un año

Uno de los datos relevantes que surgieron durante el proceso judicial fue aportado por la propia entidad financiera. Se informó que había registrado 1.415 fraudes confirmados en el transcurso de un año.

Para los magistrados, esa cifra demuestra que el banco tenía conocimiento de los riesgos asociados a las operaciones digitales. No obstante, aclararon que ese dato, por sí solo, no permite acreditar una conducta de especial gravedad.

La Cámara encuadró el caso dentro del régimen de defensa del consumidor, contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en la Ley 24.240, que establece obligaciones para los proveedores de bienes y servicios.

La responsabilidad de los bancos frente a las estafas virtuales

El tribunal también aplicó la doctrina establecida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) en el caso “Bartorelli”, que exige a las entidades financieras monitorear las operaciones de acuerdo con el perfil de cada cliente.

Asimismo, esa doctrina establece la necesidad de contar con mecanismos que permitan intervenir frente a movimientos sospechosos. Su interpretación resulta obligatoria para los demás tribunales provinciales, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Finalmente, la Justicia descartó que la entrega de información personal bajo engaño eximiera al banco de su responsabilidad. En ese sentido, recuperó una definición de un precedente judicial: “no puede trasladarse al consumidor el riesgo propio del sistema”.