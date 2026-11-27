La Fiscalía imputó al sospechoso por homicidio triplemente agravado. Las pruebas que lo comprometen y el planteo de la defensa para evitar su detención.

La Fiscalía acusó al nieto de la víctima de la 432 viviendas.

La investigación por el femicidio de Florencia Ferreyra , la mujer de 92 años que fue encontrada sin vida en su departamento del barrio 432 Viviendas de Cipolletti , tuvo un importante avance judicial durante este viernes.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el nieto de la víctima, a quien acusó de haber asesinado a su abuela en el marco de un robo. Además, la Justicia dispuso su prisión preventiva por un año .

La acusación estuvo encabezada por la fiscal del caso Eugenia Vallejos, su adjunta Yesica Montenegro y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, quienes presentaron las evidencias recolectadas durante los primeros días de la investigación.

Al sospechoso le atribuyeron el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido para asegurar otro delito (criminis causa) y por femicidio, contemplados en el artículo 80 del Código Penal.

Femicidio en Cipolletti: la acusación contra el nieto

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el crimen ocurrió entre las 22 del viernes 20 de noviembre y las 4 de la madrugada del sábado 21, en un departamento del barrio 432 Viviendas.

De acuerdo con la teoría de los investigadores, el acusado habría aprovechado que su padre se encontraba de viaje y la situación de vulnerabilidad de su abuela, quien tenía movilidad reducida, para ingresar a su habitación.

La Fiscalía sostuvo que el hombre habría golpeado a la víctima, quien intentó defenderse y le provocó rasguños. Posteriormente, la habría sofocado, ocasionándole múltiples fracturas y provocándole la muerte, según la acusación presentada durante la audiencia.

Tras el presunto femicidio, el sospechoso habría escapado de la vivienda con dinero en efectivo, joyas, un teléfono celular y documentación personal perteneciente a un familiar. Estos elementos forman parte de la hipótesis del robo.

Las pruebas que presentó la Fiscalía

Para respaldar la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó el informe médico forense que permitió establecer las causas del fallecimiento de Ferreyra, además del acta correspondiente al procedimiento realizado por el personal policial.

Entre las evidencias también se incorporaron las pericias efectuadas por el Gabinete de Criminalística, los relevamientos del Cuerpo de Investigación Judicial y una decena de testimonios de vecinos y familiares que ubicaron al imputado en la escena.

Con estos elementos, la parte acusadora solicitó que el sospechoso permaneciera detenido durante un año, al considerar que existían riesgos procesales vinculados con el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.

El planteo de la defensa y el pedido para evitar la prisión

Por su parte, el defensor oficial Horacio Briges Doyhenard cuestionó la acusación fiscal y argumentó que los investigadores no tuvieron en cuenta la condición física de su asistido, un hombre de 35 años con discapacidad.

El abogado solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos y que se descartaran los agravantes de criminis causa y femicidio. También rechazó la prisión preventiva al considerar que no se acreditaron los riesgos procesales.

Como alternativa, propuso la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo satelital, presentaciones en la Oficina Judicial día por medio y la prohibición absoluta de mantener contacto o acercarse a cualquiera de los testigos.

Sin embargo, tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel resolvió tener por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación penal preparatoria.

Asimismo, el magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva del acusado por el término de un año, mientras avanza la investigación para determinar su responsabilidad en el crimen.

Qué pasó con el segundo sospechoso

Tal como adelantó LM Cipolletti, la Fiscalía desistió de formular cargos contra el otro hombre que había sido detenido durante los primeros procedimientos policiales. Se trata de un amigo del nieto de la víctima.

El asesinato de Florencia Ferreyra generó una profunda conmoción entre los vecinos de las 432 Viviendas. La mujer era una reconocida integrante de la comunidad educativa y residía en el complejo habitacional desde su inauguración, en 1972.