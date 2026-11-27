La AIC y el SMN emitieron un alerta por temperaturas extremas desde este viernes hasta el domingo. Protección Civil difundió medidas de cuidado.

En Cipolletti está prohibido bañarse en los canales y temen accidentes en medio de la ola de calor.

El último fin de semana del mes estará marcado por el calor intenso en todo el Alto Valle. Según los reportes emitidos por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se esperan jornadas con registros térmicos que superarán los 35 grados .

Este fenómeno comenzará a sentirse a partir de este viernes 27 y se extenderá de manera sostenida hasta el domingo 29 de noviembre inclusive. Ante este escenario, las autoridades locales advirtieron sobre los peligros que implica la exposición prolongada a las altas temperaturas, especialmente para los grupos de riesgo como los niños, las personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Por este motivo, la Municipalidad de Cipolletti , a través de la Dirección de Protección Civil , difundió una serie de pautas preventivas para reducir el impacto en la salud de los vecinos. Se recomienda permanecer en espacios ventilados, mantenerse en lugares frescos y consumir al menos dos litros de agua por día para asegurar una correcta hidratación, evitando el exceso de alcohol, bebidas con cafeína o con demasiada azúcar.

Calor extremo en esta jornada de martes. Antonio Spagnuolo

Recomendaciones y síntomas de alerta

Para circular al aire libre, los especialistas aconsejan usar ropa liviana, utilizar gorra o visera y aplicar protector solar. En cuanto a la alimentación y la rutina diaria, se sugiere evitar las comidas pesadas, incorporar frutas y verduras a la dieta y suspender tanto el ejercicio físico como la exposición al sol en la franja horaria comprendida entre las 11 y las 18.

Desde el área municipal remarcaron la importancia de prestar atención al incremento súbito de la temperatura corporal para identificar a tiempo un golpe de calor. Los primeros signos de alerta incluyen enrojecimiento y sequedad en la piel, además de una sudoración excesiva seguida por una posterior falta de sudor, náuseas, pulso rápido, mareos y estados de confusión.

En los cuadros de mayor gravedad, las personas afectadas pueden manifestar fiebre con una temperatura superior a los 39.4°C, dolor de cabeza y convulsiones. También se debe actuar de inmediato si el paciente presenta falta de aire, problemas para respirar o pérdida del conocimiento.

Prohibición de bañarse en canales de riego

En paralelo a los cuidados sanitarios, el municipio recordó que está prohibido bañarse en los canales de riego de la ciudad. Estos cursos de agua no se encuentran habilitados para el uso recreativo y representan un serio riesgo para la integridad física de quienes deciden ingresar a ellos.

Desde Protección Civil apelaron a la responsabilidad comunitaria para evitar accidentes durante estos días de calor extremo. Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos deben comunicarse de inmediato con la Central de Emergencias al 109 o al 911.