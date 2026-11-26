Tras las denuncias vecinales, el Municipio intervino en el espacio utilizado para delinquir. Ya son cerca de 40 los inmuebles derribados en tres años.

El Municipio de Cipolletti llevó adelante un nuevo operativo de limpieza y demolición de un aguantadero que generaba preocupación entre los vecinos del barrio Belgrano . El procedimiento se concretó tras recibir denuncias por situaciones de inseguridad.

El inmueble estaba ubicado en la esquina de las calles Juárez Celman y Pellegrini y, según informaron desde el gobierno municipal, era utilizado como refugio por personas vinculadas a distintos hechos delictivos registrados en el sector.

A partir de las denuncias realizadas por los propios vecinos, las autoridades lograron identificar el lugar y avanzar con los trabajos de limpieza y demolición, en un procedimiento que contó con el acompañamiento de la Policía de Río Negro .

Demolieron alrededor de 40 aguantaderos en Cipolletti

Desde el Municipio informaron que, durante la actual gestión, ya fueron demolidos alrededor de 40 aguantaderos en Cipolletti. Se trata de inmuebles que cuentan con propietarios identificados, pero que permanecían abandonados por distintas circunstancias.

Según señalaron las autoridades municipales, la falta de mantenimiento de estas propiedades favorece la ocupación ilegal de los espacios y su utilización como refugio por personas vinculadas a hechos delictivos, situación que genera preocupación entre los vecinos.

En estos casos, el Municipio identifica a los propietarios y los intima formalmente para que realicen las correspondientes tareas de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento. Ante una negativa o incumplimiento, se aplican las multas contempladas en la normativa vigente.

Además de las sanciones económicas, cuando el gobierno municipal debe intervenir para recuperar estos espacios, los costos que demandan los trabajos realizados por el personal son trasladados posteriormente a los propietarios de los inmuebles abandonados.

En este sentido, el intendente Rodrigo Buteler insistió en la necesidad de que los vecinos cumplan con sus obligaciones y advirtió sobre las consecuencias económicas que puede generar la falta de mantenimiento de las propiedades privadas.

“Les pedimos a los vecinos que cuiden sus terrenos. A los propietarios les estamos trasladando el costo de todos los trabajos de limpieza que realiza el Municipio. Por favor, desmalecen sus lotes para evitar multas”, expresó Buteler.

Estefania Petrella

Reforzarán los controles sobre terrenos baldíos durante el verano

Con la llegada de los meses de mayores temperaturas, el Municipio anticipó que intensificará los controles e inspecciones en terrenos baldíos de distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan afectar a los vecinos.

Los operativos se reforzarán durante diciembre, enero y febrero, período en el que también se incrementarán los trabajos de limpieza en aquellos predios privados cuyos propietarios no hayan cumplido con las tareas de mantenimiento correspondientes.

El crecimiento de malezas y la acumulación de residuos en estos espacios pueden favorecer la proliferación de insectos, la formación de microbasurales y el riesgo de incendios, además de generar condiciones que propicien situaciones de inseguridad.

Por este motivo, desde el gobierno municipal solicitaron a los propietarios que pongan en condiciones sus terrenos antes de recibir las correspondientes intimaciones, para evitar multas y los gastos adicionales que implica una intervención del Municipio.

Estefania Petrella

Cómo denunciar la existencia de aguantaderos en Cipolletti

Los vecinos que tengan conocimiento sobre la existencia de aguantaderos o inmuebles abandonados utilizados para actividades delictivas pueden realizar denuncias anónimas a través de los canales de comunicación que dispone el gobierno municipal para estas situaciones.

Para ello, deberán comunicarse con la Central de Emergencias Municipal, al 109, o con la Central de Atención al Ciudadano, al 147, desde donde se podrán canalizar los reclamos para evaluar una posible intervención en el lugar denunciado.