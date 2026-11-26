Fue un grave caso de violencia de género. El hombre fue a juicio y aceptó la pena de cumplimiento efectivo. En medio del proceso recompusieron la pareja y fueron padres.

Lo acusaron de agredir y privar de la libertad a su pareja. Fue a juicio y lo condenaron a un año de prisión. En medio del proceso se reconciaron y tuvieron una hija.

Un hombre fue acusado por agredir a su pareja e impedir que saliera de la casa que compartían. Fue a juicio y lo condenaron a prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, en medio del proceso se reconciliaron y tuvieron una hija. De todos modos, fue preso. El hecho violencia de género fue grave. Ocurrió en Catriel en una fecha no precisada en el fallo judicial conocido recientemente.

De acuerdo a la acusación presentada por la fiscal Analía Díaz , el sujeto -cuya identidad tampoco fue brindada- ingresó a la vivienda muy alterado y comenzó a insultarla, golpeando la puerta y otros objetos sin producir daños.

La víctima intentó calmarlo, pero él la empujó y le dio una piña a la altura del pómulo izquierdo. Después, la tomó del cuello con una mano y volvió a empujarla, haciendo que cayera sobre la cama. La chica intentó defenderse, pero la volvió a empujar, por lo que salió de la casa para pedir ayuda a una vecina.

Amenazas con un machete

Después volvió con la intención de tomar sus cosas y abandonarlo, pero el agresor no le permitió retirarse y se ubicó en la puerta de ingreso para impedir que se fuera. “No te vas a ningún lado, nos vamos a terminar arreglando, tratá de calmarte”, le expresó, privándola de ese modo ilegítimamente de su libertad.

Pero él no se calmó y su hostilidad recrudeció. Tomó un machete y le advirtió “si alguien se acerca a ayudarte los voy agarrar con el machete, sean vecinos o policías”. Y le gritó a la vecina a la que le había pedido ayuda “si llaman a la policía ya van a ver”, “no se vayan a meter, es una discusión de pareja”, mientras pasaba la punta del machete por el piso.

Más enfurecido aún salió de la vivienda con el machete en la mano, ocasión que fue aprovechada por la mujer para salir hacia afuera y pedirle el teléfono a un vecino.

Pero el imputado también lo amenazó diciéndole “te voy hacer re cagar, por haberle pasado el teléfono, por meterte en cosas que no debés”, causándole temor. Poco después se presentó en el lugar una comisión de policías, pero el sujeto se retiró del domicilio, aunque posteriormente fue demorado.

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La acusación fiscal destacó que el hecho “sucedió en un contexto de género por cuanto existía una relación de subordinación” de joven con el hombre, quien “la sometía a violencia psicológica y simbólica, basada en una relación desigual de poder, perdurable en el tiempo”.

“Privación ilegítima de la libertad en concurso real con amenazas con arma, en contexto de violencia de género”, fue el delito que le enrostraron.

Se reconciliaron y fueron padres

La causa fue elevada a juicio y en una audiencia realizada a principios de septiembre último la fiscal Díaz y el defensor Oficial Mario Nolivo alcanzaron un acuerdo parcial para declararlo culpable, con la aceptación del mismo acusado. El acercamiento dispuso también que quedara detenido en prisión preventiva.

Todo fue avalado por el juez Guillermo Baquero Lazcano. Semanas atrás se hizo el juicio de cesura para definir la pena, y las partes también consensuaron imponerle una pena de un año de prisión de cumplimiento obligatorio, con declaración de reincidencia y pago de las costas del proceso. Se mencionó en este sentido que registraba una sentencia dictada por la Justicia de Mendoza de tres años de prisión efectiva por un caso de “robo agravado en poblado y en banda”, que había agotado en abril de 2025.

También se destacó especialmente que la pareja se había reconciliado y habían tenido una niña. El castigo acordado también fue aceptado por el juez Baquero Lazcano. Dispuso informar el fallo al Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti, donde cumplía la prisión preventiva, y al Servicio Penitenciario Provincial.