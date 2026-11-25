Provincia LMCipolletti motociclista Murió un motociclista y una joven que lo acompañaba sufrió heridas tras chocar en la Ruta 22

La moto impactó contra uno de los laterales de un auto que cruzó la calzada. La víctima era oriunda de Punta Alta. Trabaja la policía en el lugar. Agregar LM Cipolletti a







La tragedia se produjo este miércoles en la Ruta 22, en inmediaciones a uno de los accesos a Allen. Policía Río Negro

Un motociclista murió este mediodía tras un choque contra un automóvil sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso Biló en Allen. En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial, junto a equipos de emergencias médicas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:18 en el kilómetro 1198. De acuerdo con los relatos de testigos presenciales, un Renault Clio conducido por una joven domiciliada en la ciudad cruzó la calzada de norte a sur sin advertir el paso de una moto Honda Twister que circulaba por la ruta en sentido oeste-este, informaron fuentes policiales.

A raíz de la maniobra, la moto impactó contra el lateral derecho del automóvil. Como consecuencia del fuerte golpe, el conductor del rodado menor, un joven oriundo de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, falleció en el lugar.