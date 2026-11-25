“Estamos empezando a resolver algo mayor”, afirmó Alberto Weretilneck al plantear una estrategia de movilidad regional para estudiantes y trabajadores.

La puesta en marcha del Tren Patagónico del Valle busca movilizar a más de 2 mil estudiantes entre General Roca y Cipolletti.

La recuperación del Tren del Valle representa uno de los principales desafíos del Gobierno de Río Negro en materia de conectividad. El proyecto busca avanzar hacia un sistema integrado de transporte que facilite los desplazamientos cotidianos.

El gobernador Alberto Weretilneck explicó este martes en General Roca que la iniciativa excede la recuperación del servicio ferroviario y apunta a resolver una problemática que afecta diariamente a miles de estudiantes, trabajadores y familias de la región.

“Estamos empezando a resolver por nuestros propios medios algo mayor, que es cómo nos movemos para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a hacer salud, para ir a hacer recreación”, expresó el mandatario.

La propuesta contempla una planificación conjunta de los diferentes medios de transporte que funcionan en el Alto Valle, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje, disminuir los costos de traslado y mejorar la conectividad entre localidades.

Según los datos expuestos por el Gobernador, alrededor de 12.000 personas utilizan diariamente el transporte de pasajeros en la región, aunque la cifra superaría las 40.000 si se contemplan quienes se movilizan a través de otros medios.

Claudio Espinoza

El Tren del Valle y su impacto en los estudiantes y trabajadores

Uno de los sectores que podría verse beneficiado con la recuperación del servicio ferroviario es el universitario. Actualmente, alrededor de 8.200 estudiantes se trasladan diariamente entre Neuquén y el Alto Valle para continuar con su formación académica.

De ese total, unos 2.090 corresponden a estudiantes de General Roca que deben viajar hacia otras localidades para cursar sus carreras universitarias, lo que implica un esfuerzo económico y una importante demanda de tiempo para sus familias.

La situación también alcanza a miles de trabajadores que recorren diariamente diferentes ciudades de Río Negro y Neuquén, además de aquellas personas que necesitan trasladarse para acceder a centros de salud, realizar trámites o desarrollar actividades recreativas.

En ese contexto, la recuperación del ferrocarril busca ofrecer una alternativa de transporte más económica, rápida y segura, que permita reducir las dificultades que enfrentan quienes dependen de los servicios públicos para cumplir con sus obligaciones cotidianas.

Las dificultades de conectividad no solamente representan mayores gastos para los usuarios, sino que también condicionan las posibilidades de acceder a una oferta educativa más amplia, conseguir empleo o recibir atención médica en otras ciudades de la región.

Un sistema integrado de transporte para el Alto Valle

El proyecto impulsado por el Gobierno provincial plantea la necesidad de articular el servicio ferroviario con los colectivos interurbanos, las rutas y el transporte urbano, mediante una planificación que contemple las necesidades de cada una de las localidades.

“Todo tiene que ver con todo”, resumió Weretilneck al destacar la importancia de coordinar los servicios nacionales, provinciales y municipales, con la participación de los intendentes, las universidades y las diferentes instituciones que forman parte de la región.

Dentro de este esquema, General Roca ocupa un lugar estratégico por su ubicación geográfica y sus posibilidades de conexión con las localidades del Alto Valle Este, el Alto Valle Centro y el oeste de la provincia.

El desafío será avanzar en una planificación que contemple las frecuencias, los recorridos y los costos de los servicios, teniendo en cuenta las características de una región donde miles de personas se desplazan diariamente entre diferentes jurisdicciones.

“Lo que queremos es que la movilidad urbana esté en la agenda de todos nosotros”, sostuvo Weretilneck, quien ubicó a la conectividad regional entre las principales preocupaciones de la población, junto con el acceso al empleo y la vivienda.