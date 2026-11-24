Informes de telefonía celular ubican la búsqueda de Raúl Moyano en el sector sudeste del cerro Ñuñorco de Tucumán. Los rastrillajes continúan.

Una señal de celular mantiene activa la búsqueda del ex docente de Río Negro en el cerro Ñuñorco.

La búsqueda de Raúl Moyano , el docente jubilado que desapareció el 12 de octubre en e l cerro Ñuñorco , continúa sin resultados, aunque una referencia tecnológica mantiene abierta una línea clave de investigación. El registro de la señal de su teléfono celular permitió delimitar un área en el sudeste de la montaña donde los equipos de rescate todavía no pudieron completar la exploración .

Desde que se comenzó con el operativo de búsqueda se hizo hincapié en la complejidad del terreno ya que es una zona de vegetación selvática. Además, cuenta con pendientes pronunciadas y sectores que requieren maniobras especiales para poder ingresar. Por ese motivo, la Policía aguarda una mejora de las condiciones meteorológicas que permita avanzar con mayor seguridad.

El comisario Mariano Domínguez , director general de Fuerzas Especiales de la Policía de Tucumán , explicó que los operativos no se detuvieron y que los equipos continúan trabajando en distintos puntos del cerro. Las tareas incluyen recorridos por sectores bajos, senderos ya inspeccionados y áreas intermedias de la montaña.

Operativos conjuntos en distintos sectores

Durante la última semana se realizó un despliegue conjunto entre efectivos policiales y Gendarmería Nacional en las zonas de Las Pavas y Las Calaveras. Allí se instalaron dos bases de patrullaje desde las cuales se organizaron recorridos por senderos de filo y quebradas.

El operativo también contó con la participación de helicópteros de Tucumán y Santiago del Estero, que se sumaron a las tareas de búsqueda. El trabajo combinó desplazamientos terrestres y apoyo aéreo para ampliar la superficie cubierta.

Mientras tanto, la zona señalada por la compañía telefónica continúa siendo uno de los principales objetivos de los investigadores.

Un terreno que exige maniobras especiales

El área donde se registró la señal del celular presenta condiciones especialmente complicadas. Según detallaron desde el operativo, algunos sectores tienen pendientes casi verticales de entre 70 y 90 metros, por lo que los rescatistas deben utilizar cuerdas y técnicas de rapel para descender.

A esto se suma la vegetación cerrada y la escasa visibilidad. Cuando la montaña permanece cubierta por las nubes, el campo visual puede reducirse a apenas dos o cinco metros, lo que dificulta la orientación y aumenta los riesgos para el personal.

Estas condiciones impiden realizar una exploración convencional y obligan a planificar cuidadosamente cada ingreso.

La espera de mejores condiciones climáticas

La señal telefónica permitió establecer un área de interés, pero hasta el momento no se logró determinar el paradero de Moyano. Para avanzar sobre ese sector, los equipos necesitan una ventana de buen tiempo que garantice condiciones más seguras para los descensos y los rastrillajes.

Hasta entonces, los operativos seguirán concentrados en otros puntos del cerro Ñuñorco, con nuevos recorridos y revisiones de sectores previamente inspeccionados.

A más de un mes de la desaparición, la búsqueda permanece activa y la zona identificada a partir del teléfono celular continúa como una de las principales referencias para intentar encontrar al docente jubilado.

''Nuestra familia sigue esperándolo"

Suyai, hija de Raúl Moyano, realizó un posteo el pasado 16 de noviembre en marco de la desaparición de su padre y agradeció el trabajo que se realiza. En este marco agregó: "Valoro el esfuerzo, la predisposición y el compromiso de cada personal para continuar con la búsqueda de mi papi. Obviamente que pensamos en esas personas, pedimos por ellos/as, para que puedan trabajar de la mejor manera y volver a sus casas bien". A sus sentidas palabras, agregó un video para que la comunidad conozca la esencia de su padre: