Tras varios días de rastrillajes, personal abocado a la búsqueda del camionero desaparecido, dio con un cuerpo a la altura de la ex planta de Indupa.

Luego de varios días de intensos rastrillajes para dar con el paradero de Javier Luis Tomás Ríos, el camionero de 28 años desaparecido en Cinco Saltos , este martes por la mañana encontraron un cuerpo en inmediaciones del Puente Amarillo .

La Comisario Diana Rodriguez , Jefa de la Comisaria 43° informó a LM Cipolletti que el operativo comenzó a primera hora donde se dirigieron a la usina hidroeléctrica que queda en el barrio ex Indupa. Desde allí junto con personal de la central, Rodriguez detalla que "la intención fue cortar la energía por unos segundos y poder ver las rejas". Para ello, lo primero fue abrir las compuertas. En consecuencia, se logró divisar un cuerpo.

El operativo demandó rapidez porque mientras realizaban esa acción, había un grupo que se encontraba arriba de la usina - a 14 metros del nivel del piso- y el personal restante abocado a este trabajo, se encontraba apostado en distintos puntos del canal de riego para poder observar el movimiento que se podía producir en el canal.

En cuanto a la conformación del espacio, este brazo del canal entra a la usina y vuelve nuevamente al canal principal por lo que Rodriguez destacó el trabajo en conjunto con el personal de Bomberos Voluntarios ya que "una vez visualizado el cuerpo, uno de los bomberos que estaba en el lugar se arrojó al agua y trató de llevarlo a la orilla".

La intervención de Fiscalía

Posteriormente, se le dio conocimiento inmediato a la Fiscalía, se activó el protocolo en este caso de llamar al Gabinete de Criminalística y al médico policial, quienes se presentaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes en razón de que el joven que se buscaba había sido visto por última vez en las aguas del canal. En este sentido, queda avanzar con el paso de la realización de la autopsia.

Un rastrillaje exhaustivo

Desde que un vecino dio aviso de que un joven había caído al canal de riego y necesitaba ayuda, se montó un intenso rastrillaje en la zona noreste del canal principal, desde el sector de juegos infantiles hacia el Parque Industrial y la zona de la usina, utilizando kayaks, un dron y recorridas por las márgenes. En el operativo trabajan de manera conjunta los Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, la Comisaría 7°, la Comisaría 43°; la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y personal de Defensa Civil.

Asimismo, el operativo incluyó que realicen tareas de desmalezamiento porque hay ramas bajo el agua y arbustos que dificultad el trabajo en campo.

Sobre la familia del joven desaparecido

Desde el momento en el que se conoció que un joven camionero oriundo de Entre Ríos desapareció, trascendió que el padre había llegado a la región. Sin embargo, el fin de semana había retornado su lugar de origen. Por cuestiones protocolares, fue el Ministerio Público Fiscal quien lo anotició de esta novedad. En este marco, se debe esperar los estudios preliminares para un ocasional viaje de sus familiares a la región.

Tomás Ríos, el joven camionero de Entre Ríos desaparecido en un canal de riego en Cinco Saltos.

En medio de la búsqueda, Tomás cumplió años

En medio de la angustia por la desaparición, este domingo 22 de noviembre fue una fecha particularmente dolorosa para sus seres queridos. Ese día, el joven transportista oriundo de Entre Ríos cumplió 29 años.

En este contexto difícil para su familia, muchos vecinos de Vobril (Entre Ríos) hicieron llegar sus mensajes. Claudio, un ex compañero de trabajo expresó: "Duele demasiado cuando alguien que paso por mi vida deja este vacío".

Cómo desapareció el camionero en Cinco Saltos

La desaparición de Tomás Ríos, se produjo el miércoles pasado por la tarde, cuando cayó a las aguas del canal principal de riego mientras lavaba su camión en inmediaciones del Parque Industrial de Cinco Saltos.

Un vecino advirtió que el hombre pedía auxilio y alertó a los servicios de emergencia. Una bombera ingresó al agua para intentar rescatarlo, aunque la fuerza de la corriente impidió concretar el rescate.

Desde entonces, se desplegó un amplio operativo que incluyó la utilización de kayaks, drones y buzos especializados, además de recorridas terrestres por las márgenes del canal y la intervención de diferentes unidades de emergencia.

Las tareas también se extendieron hacia otros sectores de la región, incluso hasta Cipolletti, ante la posibilidad de que el joven hubiera sido arrastrado por la corriente a varios kilómetros del lugar donde desapareció.