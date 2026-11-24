Una empleada pública acusó a dos compañeros de trabajo. La Justicia de Paz resolvió, como el caso anterior, enviar el expediente a la Cámara Laboral de Cipolletti.

Un nuevo caso de violencia de género en el ámbito educativo se registró en un establecimiento educativo de Cinco Saltos. Intervino el Juzgado de Paz local, desde donde se dispuso enviar el expediente a la Justicia Laboral.

Una nueva denuncia por violencia de género en una escuela ingresó a la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos , que se suma a la registrada días atrás. La presentación dio inicio a una causa prevista en lo que establece la Ley 26485, que contempla la “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

En este caso los acusados son dos personas, y no se precisa si los hechos se produjeron en el mismo establecimiento educativo u otro. Solo se indica que tanto la denunciante como los denunciados desempeñan las mismas tareas y en el mismo horario laboral.

Como en el proceso anterior, el expediente fue girado al Juzgado de Paz local, cuyo titular Enzo Espejo con la firma del asesor letrado Mariano Larrasolo decidieron declararse incompetentes y enviar las actuaciones a la Cámara del Trabajo de Cipolletti.

La Justicia de Paz de Cinco Saltos recibió la denuncia formulada por una mujer en contra de un adolescente, compañero de escuela de su hijo. Archivo

Recordaron que, de acuerdo a lo expresado por la mujer, “se advierte inicialmente que la problemática de violencia de género planteada se habría originado dentro del ámbito de trabajo, edilicio y en mismo horario donde las partes cumplen con sus actividades laborales”, dependiente del Consejo Provincial de Educación.

Explicó que el fuero de la justicia laboral resultaría competente para intervenir en la presente denuncia, de acuerdo a lo que dispone la Ley 5631, que regula el Procedimiento Laboral de la provincia de Río Negro.

Esa normativa define que así corresponde cuando "La tramitación, sustanciación y sentencia en las causas sobre violencia, acoso laboral o por razones de género, que se susciten en el ámbito laboral o con motivo u ocasión del trabajo, que provengan tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores”.

El resguardo de las identidades

El magistrado de Paz de Cinco Saltos también hizo hincapié en la obligación de no individualizar a los involucrados en el expediente. Sostuvo que una acordada del Superior Tribunal de Justicia dispuso que “los Organismos Judiciales que emitan sentencias definitivas o interlocutorias o actos administrativos que deban ser publicados y que contengan información sensible, o cuando se deba resguardar la identidad de las personas involucradas, deben anonimizar, previo a su publicación en la web oficial”.

La resolución puntualiza al respecto que aun cuando se resguarden las identidades o los datos que permitan individualizar a las personas vulnerables, “no es menos cierto que en lugares pequeños como nuestra localidad, los hechos que fundamentan una sentencia pueden ser también elementos individualizadores de quienes intervienen en estos procesos”.

Por ese motivo Espejo decidió en su pronunciamiento anonimizar las identidades, a la vez que buscó “no detallar innecesariamente episodios que puedan revictimizar y/o afectar a algún miembro de la presente contienda”.

Otro caso similar

El otro caso que se denunció en Cinco Saltos, también por violencia de género registrada en un establecimiento educativo, se conoció el 13 de este mes. Bajo los mismos argumentos, el juez se declaró incompetente y derivó el expediente para que intervenga la Justicia Laboral.