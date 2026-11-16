Lo acusó una mujer y se inició una causa 3040. El expediente ingresó al Juzgado de Paz, y su titular dispuso no intervenir por el vínculo laboral que tiene con el hombre.

Un empleado judicial de Catriel fue denunciado por violencia de género. El Juez de Paz se excusó porque tiene vinculación laboral con el acusado. La causa seguirá en la Juzgado de Familia.

Un empleado de un Juzgado de Paz de una localidad rionegrina fue denunciado por hechos de violencia de género, comprendidos en lo que establece la Ley 3040, que aborda la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.

La presentación la realizó una mujer el último miércoles 11 de noviembre en la Comisaría de la Familia de Catriel , por lo que la causa fue elevada al mismo Juzgado de Paz donde se desempeña laboralmente el denunciado , cuyo titular es Daniel Alberto Delgado. Debido a los términos de la denuncia y el hecho de que aparece involucrado un trabajador de ese organismo judicial, el juez y jefe directo del sospechoso, se excusó de intervenir en las actuaciones iniciadas, dado que puede enfrentarse a una recusación.

Destacó que el Código Procesal de Familia de Río Negro establece los criterios para decidir la excusación. Agregó que en este caso “Dadas las características de la tarea laboral que realiza el denunciado en este Juzgado de Paz, podríamos estar frente a una de las causales del artículo 15 “causales de recusación” debido a la frecuencia en el trato”.

Puntualizó que esa pauta la establece el inciso 9, que expresa como impedimento “Tener el Juez o Jueza con alguna de las partes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato”.

El magistrado, además argumentó la vigencia de una Acordada de 2007 que estableció entre sus principios “el deber de imparcialidad, obligando al juez a desistir de participar en cualquier proceso en el que no pueda decidir el asunto en cuestión de forma imparcial o en el que pueda parecer a la vista de un observador razonable, que es incapaz de decidir el asunto imparcialmente”.

La denuncia por violencia de género contra un empleado judicial de Catriel fue girada al Juzgado de Familia de Cipolletti. Archivo

Bajo esos fundamentos, Delgado decidió excusarse e informar los resuelto a la Unidad Procesar de Familia de Cipolletti, para que dispongan el proceder del expediente y si le compete intervenir.

En esta instancia, les informó a las partes que para la continuidad del proceso en el ámbito de Familia deberán contar con el patrocinio legal obligatorio, para lo que podrá designar un abogado de su confianza. Les aclaró que ante situaciones de vulnerabilidad o falta de recursos que no les permitan ejercer ese derecho, podrán asistir a las Defensorías de Pobres y Ausentes para recibir asistencia legal gratuita.

Tirón de orejas para un juez

En General Roca un juez fue denunciado por hostigamiento por una mujer que reside al lado de su casa. Se trata de Dino Daniel Maugeri, integrante de la Cámara Civil, quien tiene prohibido “realizar actos molestos o perturbadores” en perjuicio de la mujer. La causa se inició por un conflicto vecinal de los muchos que suelen surgir, como por ejemplo discrepancias por la tenencia de mascotas, perros y gatos puntualmente. Pero la relación se fue deteriorando cada vez más, hasta llegar a una denuncia y alcanzar los estrados judiciales. Hubo un hecho que profundizó la ruptura y fue cuando Maugeri colocó cámaras de videovigilancia, lo que fue considerado ofensivo para la vecina. El juez aclaró que instaló el sistema por con el fin de proteger su propiedad y que no capta las aledañas.

El expediente contó con un informe del ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios), que determinó que en los hechos no detectaron un caso de violencia de género. De todas maneras, la jueza Angela Sosa, titular del foro de Familia, dispuso la prohibición de realizar actos molestos o perturbadores, pero no la prohibición de acercamiento ni otra medida más gravosa.