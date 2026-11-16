Finalizó la campaña científica REDE 2026 para evaluar la merluza en el Golfo San Matías

El buque Mar Argentino regresó a San Antonio Este tras casi 12 días de trabajo. Los datos definirán las próximas temporadas de pesca en Río Negro.

Con el regreso del buque de investigación pesquera Mar Argentino a San Antonio Este , concluyó la etapa marítima de la campaña científica REDE 2026 en el Golfo San Matías . El relevamiento busca evaluar los recursos pesqueros de Río Negro .

Durante casi 12 días , los especialistas recolectaron muestras y registros en el mar. Ahora, el equipo del CIMAS iniciará el análisis en tierra para determinar cómo evolucionaron la merluza y otras especies de interés comercial.

El Gobierno de Río Negro financió el operativo mediante la Subsecretaría de Pesca y Producción Acuícola , contratando el buque, la tripulación y el equipamiento del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) . De la investigación a cargo del CIMAS también participó la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue .

El estado de la merluza y la emergencia pesquera

Las campañas REDE estudian los recursos demersales, es decir, las especies que viven cerca del fondo marino. El Golfo San Matías cuenta con estos estudios desde 2004, y la edición 2026 es la tercera de la etapa reciente, tras las de 2022 y 2024.

Al volver a los mismos puntos con un método comparable, el equipo obtiene datos independientes de las capturas comerciales. En 2022, el relevamiento detectó una fuerte caída de la merluza, lo que derivó en la emergencia pesquera de 2023 y en restricciones de captura.

En 2024, la biomasa —el peso total de la población— se duplicó hasta unas 25.700 toneladas, aunque representaba cerca de la mitad de los valores de referencia. Al presentar REDE 2026, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, afirmó: “Esta nueva campaña nos va a permitir saber cómo continuó ese proceso y definir las próximas medidas”.

Al cierre de la campaña, el subsecretario de Pesca y Producción Acuícola, Gustavo Gualtieri, expresó: “Quiero felicitar y agradecer al INIDEP por darnos la posibilidad de trabajar nuevamente con el buque científico Mar Argentino, y al personal del CIMAS por el trabajo realizado”.

“Los resultados de esta nueva campaña nos van a permitir tomar decisiones para que las pesquerías del Golfo sean sostenibles en el tiempo. Una posible normalización de la actividad será gradual, con el cuidado de los recursos como prioridad en cada decisión”, agregó Gualtieri.

Cómo fue el operativo a bordo del Mar Argentino

El plan contempló 41 operaciones de pesca científica y cuatro exploraciones costeras. A bordo se registraron especies, se tomaron muestras de crecimiento y reproducción, se recolectó plancton y se midió temperatura, salinidad y oxígeno del agua.

Incorporado en 2020 al INIDEP —dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación—, el Mar Argentino ya había operado en 2024. Tiene 36 metros de eslora, propulsión diésel-eléctrica, tres laboratorios e instrumentos acústicos.

“Es un buque de investigación, una plataforma de investigación de última generación”, explicó el capitán de pesca Alejandro Latte, director de Buques de Investigación del INIDEP, al regresar a San Antonio Este. Señaló que el diseño del casco y la hélice reduce el ruido en el agua, disminuyendo el impacto acústico y las interferencias en las mediciones.

El equipo embarcado estuvo integrado por Matías Suárez (jefe científico a bordo), Juan Saad (estudios oceanográficos y de plancton), Florencia Fernández Chert y Dennis Landete. En el diseño y la supervisión participaron Matías Ocampo Reinaldo, Guillermo Svendsen, M. Alejandra Romero y Raúl González.

Cuándo estarán los resultados y cómo se aplicarán

“Lo que se obtuvo acá son datos primarios”, explicó Latte sobre la revisión y preparación de registros que ahora sigue en tierra antes de compararlos con campañas anteriores. Estimó que los primeros datos procesados —biológicos, ambientales y oceanográficos— estarán disponibles en unos 30 días.

Los resultados se integrarán a los planes de manejo pesquero que Río Negro elabora junto al CIMAS, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y participación de la pesca artesanal e industrial. Esta información permitirá evaluar las restricciones vigentes y definir cómo y cuánto pescar en las próximas temporadas.