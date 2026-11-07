Ahora es el turno del gas de Vaca Muerta: avanza una obra histórica en Río Negro

Alberto Weretilneck recorrió los trabajos del gasoducto San Matías Pipeline, que demandará una inversión de US$1.300 millones y que ya genera empleo local.

Comenzaron las soldaduras del gasoducto que llevará el gas de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina.

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió uno de los frentes de construcción del gasoducto San Matías Pipeline , una infraestructura estratégica que permitirá transportar gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro para su posterior exportación a los mercados internacionales.

La visita se desarrolló junto al CEO de Southern Energy (SESA), Rodolfo Freyre , en cercanías de Chelforó , donde comenzaron las primeras tareas de soldadura de los caños que integrarán el gasoducto de 472 kilómetros de extensión .

El proyecto representa una inversión estimada de 1.300 millones de dólares y constituye una de las principales obras energéticas en ejecución en la provincia. Su finalización está prevista para el segundo trimestre de 2028 .

La infraestructura conectará Tratayén, en Neuquén, con San Antonio Oeste, donde Southern Energy proyecta operar dos buques de licuefacción de gas natural. Desde allí, el recurso podrá transformarse en Gas Natural Licuado (GNL) para su exportación.

Comenzaron las soldaduras del gasoducto San Matías Pipeline

La recorrida se realizó en el frente de obra denominado Spread Sur, ubicado a la altura del kilómetro 223,1 de la traza, cerca de Chelforó y en las inmediaciones del cruce con el río Negro.

En ese sector, las empresas contratistas Sicim y Víctor Contreras iniciaron la unión de los tubos mediante tecnología de soldadura automática, una etapa fundamental para avanzar con la construcción de la infraestructura destinada al transporte de gas.

“Con el inicio de las soldaduras de este gasoducto damos otro paso concreto para conectar Vaca Muerta con nuestra costa y llevar la energía argentina al mundo”, expresó el gobernador Alberto Weretilneck durante la recorrida.

El mandatario destacó que el avance de los trabajos ya puede observarse en distintos puntos de la provincia, desde el movimiento de materiales en el puerto hasta la actividad de los equipos desplegados sobre la traza.

“Esta transformación ya se ve en el puerto, en el movimiento de los caños y en los frentes de obra. Llegar hasta acá requirió planificación, trabajo conjunto y una provincia que ofrece previsibilidad, seguridad jurídica y cumple sus compromisos”, agregó.

Una inversión de 1.300 millones de dólares que avanza en Río Negro

La construcción comenzó en agosto con la movilización de equipos y los primeros trabajos sobre el terreno. Desde entonces, las contratistas avanzaron con la apertura de pistas, instalación de obradores y distribución de materiales.

Los caños de acero de 36 pulgadas de diámetro ingresan a la provincia a través del Puerto de San Antonio Este, desde donde son trasladados por vía terrestre hacia los diferentes sectores de construcción.

El esquema de abastecimiento contempla 12 cargamentos provenientes de India, con el último embarque previsto para abril de 2027. La logística terrestre está a cargo de la Cooperativa RIOQUEN, que comenzó los traslados durante septiembre.

Cuántos trabajadores y empresas de Río Negro participan

Uno de los aspectos destacados durante la visita fue la participación de trabajadores y proveedores provinciales. Según la actualización presentada, actualmente hay 170 trabajadores rionegrinos activos y 92 empresas locales contratadas para diferentes prestaciones.

Las firmas provinciales participan en actividades vinculadas con el transporte de materiales, provisión de herramientas, indumentaria laboral, servicios de campamento y atención sanitaria, entre otros rubros necesarios para sostener el funcionamiento de los frentes de construcción.

“Para nosotros, esta obra tiene que significar trabajo y oportunidades para los rionegrinos. Ya hay trabajadores y empresas de nuestra provincia participando de la construcción, del transporte y de los servicios”, sostuvo Weretilneck.

El gobernador también planteó la necesidad de ampliar esa participación mediante programas de capacitación y desarrollo de proveedores, con el objetivo de que las inversiones energéticas generen oportunidades laborales y productivas sostenidas en el territorio provincial.

Cómo será el gasoducto que llevará el gas de Vaca Muerta al Golfo San Matías

El San Matías Pipeline tendrá una extensión total de 472 kilómetros. De ese recorrido, 443,5 kilómetros atravesarán Río Negro, mientras que los 28,5 restantes estarán ubicados dentro del territorio de la provincia de Neuquén.

Su capacidad de transporte alcanzará los 27,7 millones de metros cúbicos diarios, volumen previsto para abastecer las dos unidades flotantes de licuefacción que Southern Energy proyecta instalar en el Golfo San Matías.

La infraestructura también contempla la construcción de una planta compresora en la zona de Allen, una instalación necesaria para el funcionamiento del sistema de transporte de gas que conectará la producción neuquina con la costa atlántica.

La empresa operadora, San Matías Pipeline S.A., está integrada por compañías pertenecientes a los mismos grupos accionistas de Southern Energy: Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar.

De la recorrida también participaron la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez; el responsable de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente, Mario Figueroa; y el secretario general de la UOCRA Zona Atlántica, Damián Miller.