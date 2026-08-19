Llegó el buque que cambia el mapa energético: descargó 3.487 caños para el gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro

El VIGOR OL arribó a San Antonio Este con miles de caños para el San Matías Pipeline. Es el primero de 11 buques previstos para la obra.

El VIGOR OL arribó a San Antonio Este con miles de caños para el San Matías Pipeline. Es el primero de 11 buques previstos para la obra.

El futuro energético de Río Negro empezó a tomar forma concreta en la costa provincial. Este martes arribó a San Antonio Este el VIGOR OL , un buque proveniente de India que transporta 3.487 caños destinados a la construcción del San Matías Pipeline.

La descarga comenzó este miércoles en el puerto y representa un nuevo paso para el proyecto de Southern Energy , que busca convertir al Golfo San Matías en una plataforma para la exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

Los caños serán trasladados una vez descargados a una plazoleta especialmente acondicionada dentro del predio portuario , donde quedarán almacenados para las próximas etapas del proyecto.

El primer barco de una serie de 11

El VIGOR OL no llegó solo para marcar un hito: es el primero de los 11 buques previstos para transportar materiales destinados a esta etapa del proyecto.

La llegada anticipa un fuerte movimiento logístico en San Antonio Este y en toda la Región Atlántica, en línea con las nuevas obras de infraestructura que buscan conectar la producción de Vaca Muerta con la costa rionegrina.

Con 183 metros de eslora y 31 metros de manga, además, se convirtió en el primer buque en operar en el puerto bajo una nueva autorización que amplió la capacidad del muelle.

Una ampliación que llevó meses de trabajo

El arribo fue posible gracias a una gestión impulsada por la Secretaría de Puertos de Río Negro, que articuló acciones entre Servicios Portuarios Patagonia Norte y la Prefectura Naval Argentina.

El proceso incluyó estudios técnicos, inspecciones y distintos controles de seguridad. Como resultado, en julio Prefectura autorizó el amarre en el Sitio 1 del Muelle de Ultramar de buques de hasta 200 metros de eslora y 50.000 toneladas de desplazamiento.

La llegada del VIGOR OL permitió poner a prueba esa ampliación y demostró la capacidad del puerto para recibir embarcaciones de mayor porte.

La conexión entre Vaca Muerta y el mar

El San Matías Pipeline será una pieza central del nuevo esquema energético. La infraestructura permitirá conectar la producción gasífera de Vaca Muerta con la costa rionegrina y abastecer el proyecto de exportación de GNL impulsado por Southern Energy.

La iniciativa apunta a transformar al Golfo San Matías en una de las nuevas puertas de salida de la energía argentina hacia los mercados internacionales.

La llegada de los primeros caños convierte en movimiento concreto un proyecto que Río Negro viene preparando con infraestructura, planificación y nuevas capacidades portuarias.

Río Negro se prepara para una nueva etapa

Con el arribo del primer buque y la llegada de los próximos cargamentos, San Antonio Este comienza a ocupar un lugar estratégico dentro del nuevo mapa energético argentino.

El movimiento de materiales para el gasoducto no solo representa una obra de infraestructura: también anticipa más actividad portuaria, logística y productiva para la Región Atlántica.

El objetivo es que Río Negro se consolide como una plataforma estratégica para llevar al mundo la producción de Vaca Muerta.