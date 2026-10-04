Un camión chocó contra una camioneta en la Ruta 151 y se lo adjudican al mal estado del pavimento

El incidente ocurrió en la zona del yacimiento Medanito, cerca de Catriel. Trascendió que el impacto se produjo cuando el camionero intentó esquivar un pozo.

La camioneta Chevrolet quedó seriamente dañada tras impactar contra el camión. No hubo que lamentar heridos de grevedad, según trascendió.

Un nuevo incidente de tránsito se produjo en la Ruta Nacional 151 , la vía utilizada por la industria petrolera, cuya deteriorada superficie a causado innumerables siniestros con víctimas fatales.

En esta oportunidad chocaron un camión con semi remolque y una camioneta en inmediaciones de Medanito, el yacimiento hidrocarburífero, ubicado a unos 20 kilómetros al sur de Catriel .

De acuerdo con la información preliminar publicada por el sitio catriel25noticias.com, el accidente se habría producido cuando el conductor del vehículo de mayor porte realizó una maniobra para evitar un pozo existente sobre la calzada, lo que hizo que invadiera la mano contraria, en el momento en que pasaba una camioneta Chevrolet doble cabina color blanco.

Al parecer, la camioneta habría impactado contra las ruedas traseras del camión. La mecánica precisa del accidente deberá ser determinada por las pericias requeridas al personal del Gabinete de Criminalística policial.

A pesar de la fuerte colisión, los ocupantes de la Chevrolet habrían sufrido golpes de carácter leve y no se habrían registrado lesiones de gravedad. La parte delantera izquierda del vehículo quedó visiblemente deteriorada, lo que describió la gravedad del suceso.

Se solicitaba a quienes circulen por este tramo de la Ruta Nacional 151 extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y prestar especial atención al estado de la calzada.

Rutas a cargo de la provincia

La Ruta 151es la principal vía por donde circulan camiones y equipamiento destinado a la industria hidrocarburífera. En distinto tramos de la senda entre el Alto Valle y Catriel presenta un serio deterioro, con pozos de gran tamaño y deformaciones, pero nunca el gobierno nacional se hizo cargo de su mantenimiento, a pesar de corresponderle por jurisdicción.

Su mal estado ha generado enorme preocupación entre quienes la transitan habitualmente. Se han lamentado tragedias automovilísticas, adjudicadas al pésimo estado del pavimento.

Las autoridades gubernamentales también se asumieron el reclamo, y como resultado la provincia de Río Negro acordó recientemente con Nación gestionar, administrar y mantener tanto la 151 como la 22, también nacional.

Semanas atrás la Legislatura aprobó una iniciativa impulsada por el oficialismo para destinar 7.000 millones de pesos para la reparación de ambas rutas. Los fondos provendrán de Oleoductos del Valle S.A. (OLDELVAL), la empresa que a cargo del proyecto Duplicar Norte, que establece la construcción de un nuevo oleoducto de 207 kilómetros de extensión por territorio rionegrino, que permitirá ampliar la capacidad de transporte y acompañar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta.

La empresa aportará 4.640.000 dólares, una cifra equivalente a aproximadamente $7.000 millones, que tendrá un destino establecido previamente. El dinero tendrá como único destino la reparación de ambos corredores.