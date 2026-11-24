La propuesta académica incluye nueve tecnicaturas superiores y dos alternativas para finalizar los estudios secundarios. Está destinada a empleados públicos y a la comunidad rionegrina en general.

El IPAP abre sus inscripciones para estudiar en 2027 de forma gratuita.

El Instituto Provincial de la Administración Pública ( IPAP ) de Río Negro abrirá el próximo lunes 30 de noviembre las preinscripciones para su oferta académica 2027, que contará con 11 propuestas educativas y un total de 1.750 vacantes.

La convocatoria estará destinada tanto a empleados públicos provinciales y municipales como a la ciudadanía en general, con diferentes alternativas de formación profesional y propuestas orientadas a quienes todavía no finalizaron sus estudios secundarios.

El período de preinscripción se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre, aunque podría finalizar anticipadamente en aquellas carreras que completen la totalidad de los cupos establecidos por el organismo para el próximo ciclo lectivo.

La nueva oferta académica busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación en Río Negro, fortalecer la capacitación de los trabajadores estatales y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo profesional de los ciudadanos.

Cuáles son las carreras que ofrece el IPAP para 2027

Para el próximo año, el instituto ofrecerá nueve tecnicaturas superiores vinculadas con diferentes áreas estratégicas, entre ellas la administración pública, la comunicación, el desarrollo tecnológico, la salud, el turismo y la seguridad laboral.

Dentro de las propuestas relacionadas con la gestión del Estado se encuentran las tecnicaturas superiores en Capital Humano, Gestión Administrativa y Gestión de Gobiernos Municipales, esta última destinada exclusivamente a trabajadores de los municipios rionegrinos.

También estarán disponibles las tecnicaturas superiores en Comunicación Social con orientación en los Nuevos Medios y Seguridad e Higiene en el Trabajo, dos alternativas que integran la oferta de formación profesional del organismo provincial.

En materia tecnológica, los interesados podrán optar por las tecnicaturas superiores en Desarrollo de Software Full Stack y Soporte de Infraestructura de Tecnologías de la Información, vinculadas con áreas de conocimiento del sector informático.

La oferta de carreras se completa con las tecnicaturas superiores en Administración de Servicios de Salud y Turismo, dos propuestas que permitirán adquirir conocimientos específicos en sectores relevantes para el funcionamiento y desarrollo de la provincia.

Las oportunidades para finalizar el secundario

Además de las carreras de nivel superior, el IPAP ofrecerá dos alternativas de terminalidad educativa destinadas a aquellas personas que, por diferentes circunstancias, no pudieron completar sus estudios secundarios y desean retomar su formación.

Una de las propuestas será el Bachillerato Libre para Adultos (BLA), destinado exclusivamente a trabajadores municipales, mientras que también estará disponible el Secundario para Adultos con orientación en Informática, abierto a estatales y ciudadanos.

El bachillerato contará con 200 lugares disponibles, mientras que la segunda alternativa ofrecerá 200 vacantes para empleados públicos y otras 50 destinadas a integrantes de la comunidad que busquen obtener su título secundario.

Tres ciudades rionegrinas sumaron nuevos profesionales graduados del IPAP.

Cómo realizar la preinscripción al IPAP

Según informó el organismo provincial, la convocatoria contempla un total de 1.750 cupos, distribuidos entre 1.320 lugares destinados a trabajadores de la administración pública y otros 430 correspondientes a la ciudadanía en general.

La Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo dispondrá de 120 vacantes para estatales y 30 para la comunidad, mientras que Gestión de Gobiernos Municipales tendrá 100 lugares exclusivos para agentes municipales.

Las restantes tecnicaturas tendrán 100 vacantes para empleados públicos y otras 50 destinadas a la población general por cada carrera, de acuerdo con la distribución de lugares anunciada para el próximo ciclo académico.

Los interesados deberán realizar la preinscripción online a través del sistema SIU Guaraní del IPAP, mediante los enlaces correspondientes a cada propuesta educativa.