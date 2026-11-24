La familia del joven oriundo de Entre Ríos atraviesa horas de incertidumbre mientras la Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del caso y confirmar la identidad del cuerpo encontrado.

Tomás Ríos, el joven camionero de Entre Ríos desaparecido en un canal de riego en Cinco Saltos.

Horas de profunda incertidumbre atraviesan los familiares de Tomás Javier Ríos , el camionero entrerriano que desapareció el miércoles pasado tras caer al canal principal de riego en Cinco Saltos y que era intensamente buscado.

Este martes por la mañana, luego de seis días de rastrillajes en los canales de Cinco Saltos y Cipolletti , los equipos de rescate encontraron un cuerpo , cuya identidad todavía no fue confirmada oficialmente por la Justicia.

En medio de la angustia por la desaparición, este domingo 22 de noviembre fue una fecha particularmente dolorosa para sus seres queridos. Ese día, el joven transportista oriundo de Entre Ríos cumplió 29 años .

A través de las redes sociales, familiares del camionero compartieron mensajes cargados de dolor y esperanza, mientras aguardaban novedades sobre el operativo desplegado en el Alto Valle por diferentes organismos de seguridad y emergencia.

El posteo de sus familiares. // Foto: Facebook.

El desgarrador mensaje de la familia de Tomás Ríos

Elías Ríos, familiar del joven desaparecido, utilizó su cuenta de Facebook para dedicarle unas palabras en el día de su cumpleaños, en las que reflejó la angustia que atravesaba su entorno ante la falta de noticias.

“22/11/26 Fecha Donde Estás Cumpliendo 29 Años. Donde Todo Tendría Que Ser Felicidad Para Vos. No Hay Palabra Para Explicar Tanto Dolor”, escribió, mientras continuaban las tareas de búsqueda en los canales de riego.

“Estes Donde Estés Acá Seguimos Esperándote Con Toda La Fe Del Mundo Sin Perder Las Esperanzas. Pidiéndole A Dios Todo El Tiempo Por Que Aparezcas”, agregó el familiar de Tomás en su publicación.

El joven transportista es oriundo de Bovril, una localidad ubicada en el departamento La Paz, al noroeste de la provincia de Entre Ríos, a unos 126 kilómetros de Paraná. Trabajaba para la empresa logística Transporte Nexo.

Consultados por LM Cipolletti tras conocerse la noticia del hallazgo, desde la gerencia de la firma en la que se desempeñaba laboralmente el joven señalaron: “Tenemos que ser prudentes, estamos a la espera de una confirmación oficial”.

Tomás Ríos trabajaba en una empresa de transporte logístico. Este domingo cumplió 29 años.

Cómo desapareció el camionero en Cinco Saltos

Tomás había llegado a la región por cuestiones laborales y se encontraba en inmediaciones del Parque Industrial de Cinco Saltos, donde aguardaba su turno para descargar insumos destinados a una empresa radicada en ese sector.

El miércoles por la tarde, un vecino que caminaba por la vera del canal advirtió que un hombre levantaba sus brazos desde el agua para pedir auxilio, por lo que alertó a los servicios de emergencia.

Una de las hipótesis indica que el transportista estaba lavando el camión Mercedes Benz blanco con acoplado que conducía cuando, por circunstancias que todavía se buscan establecer, cayó al cauce y fue arrastrado por la corriente.

La compuerta donde llegó el cuerpo hallazgo este martes en la zona de Indupa en Cinco Saltos. // Foto: gentileza.

El hallazgo de un cuerpo y la espera por la autopsia

Luego de seis jornadas de intensos operativos, este martes los rescatistas encontraron un cuerpo en inmediaciones del Puente Amarillo, a la altura de la ex planta de Indupa, en uno de los sectores rastrillados.

Fuentes que participaron de las tareas de búsqueda y rescate confirmaron a LM Cipolletti que el cuerpo fue localizado sobre una compuerta, por lo que fue necesario coordinar maniobras con personal de la central hidroeléctrica.

“Se coordinó con responsable de la central hidroeléctrica movimientos en compuertas y lo despidió hacia el canal de retorno”, detallaron las fuentes consultadas por este medio acerca del procedimiento realizado durante el operativo de este martes.

Por estas horas, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro trabaja para establecer la identidad de la persona encontrada, mientras los familiares de Tomás aguardan los resultados de la autopsia que permitan poner fin a la incertidumbre.