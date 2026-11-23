La mujer hizo la presentación en la Policía. La Justicia de Paz rionegrina dictó medidas para resguardar a la denunciante y garantizar el esparcimiento del acusado.

Una empleada municipal de Ingeniero Jacobacci denunció a un adulto mayor por acoso y hostigamiento. Él negó todo, pero ordenaron medidas para proteger a la mujer.

Una empleada de un municipio rionegrino denunció a un vecino por acoso y hostigamiento. En la presentación, realizada en la Comisaría de la Familia de Ingeniero Jacobacci a principios de este mes, relató que el acusado integra un grupo de adultos mayores que realizan distintas actividades recreativas bajo la coordinación de la Secretaría de Adultos Mayores de la comuna de esa localidad ubicada en la Línea Sur rionegrina.

La mujer sostuvo que el hombre ejerce sobre ella “violencia psicológica ” plasmada por expresiones que le ha dirigido, como “primero me tenés que servir a mí, mi amor” y “llamame, soy tuyo”. Además, agregó que el acusado ha llamado por teléfono a su pareja, aunque no se detalló el contenido de las comunicaciones. Precisó que estos hechos “vienen sucediendo a lo largo de dos meses”, aproximadamente.

El reclamo planteado por la trabajadora originó una causa encuadrada en la Ley 26.485, que establece la “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

Intervención de la Justicia de Paz

El expediente fue elevado al Juzgado de Paz de la localidad ubicada en la Línea Sur rionegrina, donde la vecina ratificó lo manifestado en la sede policial. El acusado también fue convocado para que brinde su versión y ejerza su defensa, y negó todo. Dijo que “nunca se dirigió a la víctima en esos términos” y tampoco llamó por teléfono a la pareja de la señora. “Falta a la verdad”, aseveró.

Sin embargo, al evaluar el caso, en el Juzgado de Paz se determinó que, en base a lo denunciado, se percibe que la mujer recibió un trato “irrespetuoso, despectivo y no consentido, la incomoda y la coloca en una situación poco agradable”.

La denuncia de la mujer fue tramitada en la Justicia de Paz de Ingeniero Jacobacci. Archivo

Por lo que advirtieron que “no se puede desatender esta situación, garantizando el pleno acceso a la justicia que toda persona tiene en cumplimiento de la legislación vigente a fin de que los actos de violencia no trasciendan ni se agraven generando malestar o incomodidad de ningún tipo hacia ninguna persona”.

Consideraron, en este sentido, que es “necesaria la intervención judicial” con el dictado de medidas de protección, a fin de hacer cesar actos de violencia o impedir que ellos ocurran. Pero también aclararon que se debe ponderar la situación del adulto mayor, contemplando la normativa que dispone “la participación, recreación y no discriminación por su edad” y que impedir su concurrencia a los espacios destinados a este grupo de personas “implicaría una medida desproporcionada y aislamiento social”.

Medidas para frenar los embates

El Juzgado de Paz resolvió una serie de medidas para frenar el hostigamiento que sufre la mujer, las que se deberán cumplir hasta el 17 de febrero del año próximo.

En primer lugar, le prohibieron al hombre mayor que realice “todo acto de violencia” contra la mujer, ya sea en forma personal o a través de terceros, como “golpear, insultar, amenazar, producir incidentes, realizar actos molestos, de hostigamiento, de acoso o perturbadores”, por ningún medio. Se incluye en este aspecto llamados telefónicos, mensajes de texto o publicaciones por redes sociales. Además, tiene prohibido acercarse al domicilio de la denunciante, a los lugares de esparcimiento o en la vía pública a menos de 200 metros. Le advirtieron que en caso de incumplimientos lo imputarán por desobediencia de una orden judicial con la intervención de la Fiscalía.

Por otra parte, la resolución judicial ordenó al área de Adultos Mayores a arbitrar los medios necesarios para que el acusado siga concurriendo al espacio de recreación “por ser esencial para su salud psicofísica y social sin que ello implique exponer, revictimizar, seguir generando más temor del causado o interferir en el ámbito laboral” de la víctima, quien cumple funciones en el mismo edificio. Asimismo, le indicaron al hombre que realice un abordaje “terapéutico/psicológico” por intermedio de Salud Mental del Hospital local o Institución que aborde problemáticas de Violencia. Mientras que le ordenaron a la Oficina del Sistema de Abordaje Territorial -SAT- local para que asista a la víctima.