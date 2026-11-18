Fue en una heladería. Le reprochó que había atendido mal a su padre. Le dijo que iba a volver a agredirla con su hija menor y volvió. La víctima

Acusan a una mujer de alentar a su hija para que agreda a una empleada de una heladería de Cipolletti. La menor la golpeó y la atacó con una picana eléctrica.

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos contra una mujer acusada como presunta autora del delito de "amenazas simples", tras un violento episodio registrado en un comercio del barrio Del Trabajo . La fiscalía la investiga por amedrentar a la empleada de una heladería y coordinar la agresión física cometida por una menor de edad, que habría utilizado una poderosa picana eléctrica.

Según relató la fiscal Alejandra Altamira en la audiencia realizada este miércoles en la sede penal local, el hecho ocurrió el 1 de enero de 2026, alrededor de las 19:30, en la heladería Grido, ubicada sobre la calle Mengelle al 1100. Allí se presentó la imputada, identificada como Carla Yanina Villalba de poco más de 30 años de edad , para reclamar por la atención que había recibido su padre e increpó agresivamente a la empleada.

Durante esa primera discusión, la imputada habría amenazado a la trabajadora con golpearla y le advirtió que su hija adolescente regresaría más tarde para agredirla, asegurando que no le pasaría nada por ser menor de edad. En ese mismo momento, la joven respaldó los dichos y repitió las intimidaciones antes de retirarse.

Golpes y descarga eléctrica

Dos horas más tarde, cerca de las 21:30, Villalba regresó al local acompañada por su hija de quince años. En cumplimiento de las amenazas previas, la adolescente ingresó detrás del mostrador portando una picana eléctrica de 5.000 voltios, arrojó a la empleada al piso y la golpeó.

Mientras ocurría la agresión física, la acusada permaneció en el lugar para alentar y dirigir el ataque. Incluso les gritó a las personas que intentaban intervenir que dejaran que la menor le pegara a la empleada por supuestamente haber atendido mal a su padre. Antes de retirarse, la mujer volvió a intimidar a la víctima y la amenazó con agredirla con un arma de fuego.

Las agresiones provocaron un profundo temor en la trabajadora, quien debió recibir atención médica inmediata en el hospital local por dolores en la cabeza, la región occipital y el cuello.

La acusación se fundamenta en los elementos de prueba reunidos durante las primeras horas de investigación. Entre ellos se destacan el acta de procedimiento de la Comisaría 32° del barrio La Paz, la denuncia penal de la damnificada y los certificados médicos que constatan las lesiones sufridas.

Una picana secuestrada

También se incorporaron en el cúmulo probatorio las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio aportadas por la encargada y extraídas mediante cadena de custodia policial. A esto se suman el secuestro de la picana eléctrica utilizada en el ataque, la historia clínica de la víctima y los informes del Cuerpo de Investigaciones Forenses.

El defensor oficial Marcelo Caraballo, quien asistió técnicamente a la imputada, no presentó objeciones a los hechos relatados ni a la calificación legal propuesta.

Al finalizar la audiencia, la jueza de garantías Sonia Martín resolvió dar por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

En cuanto a la adolescente que intervino en el incidente, no recibirá ningún tipo de sanción porque tiene 15 años y los hechos ocurrieron cuando aún no regía la nueva ley penal juvenil.