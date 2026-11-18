La pena surgió de un juicio abreviado en el que reconoció su culpa. La familia de las víctimas estuvo de acuerdo.

La defensa del Chino Araneda, acusado de matar a cuatro integrantes de una familia en un incidente de tránsito, entre ellos dos menores, acordó un juicio abreviado. La audiencia se realizaba este miércoles.

Axel Adrián Chino Araneda fue condenado a tres años y tres meses de prisión de cumplimiento obligatorio por el choque e incendio registrado en la Ruta Nacional 22 que provocó la muerte de cuatro integrantes de una familia, dos mujeres y dos niños, todos oriundos de Catriel.

La pena surgió de un juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa, con el aval de la familia damnificada, incluye seis años de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

La audiencia se realizó durante la mañana de este miércoles en la Ciudad Judicial de General Roca. No dejó de llamar la atención, porque el acuerdo alcanzado entre las partes trascendió públicamente unas pocas horas antes.

Al ser consultado por el Tribunal compuesto por los jueces Oscar Gatti, Maximiliano Camarda y Alejandro Pellizzon, Araneda aceptó haber cometido el hecho que se registró

el 21 de noviembre del año pasado, alrededor de las 7:00 de la mañana a la altura del kilómetro 1204 en la Ruta Nacional 22, sector que corresponde a una autopista, cuando conducía una Amarok a una velocidad que superaba la máxima permitida en el lugar del hecho.

Choque e incendio

La acusación de la Fiscalía, representada por Graciela Echegaray y Celeste Benatti, explicó que en esas circunstancias, embistió la parte trasera de una Ford Ecosport que se encontraba detenida, provocando el arrastre y posterior incineración, cuestión que causó la muerte de los ocupantes del vehículo. La familia viajaba de vacaciones a Las Grutas y habían parado al costado de la ruta porque se le habían desacomodado algo de la carga que llevaban.

El extenso y minucioso sustento probatorio reunido por la fiscalía incluyó el acta del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen, actas de requisa con el secuestro de elementos personales y el informe preliminar del Gabinete de Criminalística.

Se incorporaron además actas de relevamiento de tránsito y planimetría, la pericia accidentológica que detalló la mecánica del impacto y las velocidades, el informe técnico del Cuerpo de Bomberos de Allen que encuadró el incendio como accidental y los comprobantes de alcotest junto a la pericia de proyección retrospectiva de alcoholemia del Cuerpo de Investigación Forense.

La investigación también profundizó en la trazabilidad de las muestras biológicas mediante una pericia genética del Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche -perteneciente a este Ministerio Público- y certificados médicos policiales de los involucrados.

La camioneta en la que viajaba las víctimas fue impactada por la VW Amarok que conducía el acusado, y luego se prendió fuego. Archivo

El plexo probatorio se completó con el informe preliminar de autopsia y los estudios anatomopatológicos realizados a las víctimas, los cuales determinaron las causas de muerte.

Además, se valoraron actas de allanamiento, el secuestro de dispositivos celulares, registros fílmicos y el informe de las cámaras de seguridad del bar K-PLA de Cipolletti y del Centro de Despacho de Emergencias 911 que reconstruyeron el recorrido previo del imputado, junto al informe técnico y video de reconstrucción de la Unidad de Reconstrucción Virtual de Procuración General y la confirmación oficial de la Dirección Nacional de Vialidad sobre la categoría de autopista del tramo.

Durante la audiencia todas las partes renunciaron a los plazos procesales y solicitaron a los jueces que el imputado de 30 años sea condenado a la pena efectiva de tres años y tres meses de prisión efectiva más seis años de inhabilitación para conducir vehículos automotores con la declaración de su primera reincidencia.

El Tribunal Colegiado -compuesto por Maximiliano Camarda, Alejandro Pellizón y Oscar Gatti- declaró formalmente admisible el acuerdo, y dará a conocer la sentencia definitiva mañana jueves a las 12:00 en General Roca, mientras que el imputado continúa cumpliendo prisión preventiva.