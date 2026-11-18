El establecimiento público cipoleño fue distinguido por el Ministerio de Salud de la Nación tras completar un proceso de evaluación de buenas prácticas sanitarias.

El Hospital de Cipolletti recibió un reconocimiento nacional por su atención y seguridad al paciente.

El Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti fue distinguido por el Ministerio de Salud de la Nación por su compromiso con la calidad de atención y la seguridad de los pacientes . El reconocimiento forma parte de una iniciativa nacional que busca fortalecer las buenas prácticas dentro del sistema público sanitario.

La distinción también alcanzó a los hospitales públicos de General Roca, Bariloche y Campo Grande , cuyos equipos completaron un procedimiento de autoevaluación institucional. La entrega se realizó durante un encuentro provincial desarrollado en General Roca.

El reconocimiento denominado “Establecimiento comprometido con la salud y calidad del paciente” destaca el trabajo de las instituciones sanitarias para mejorar sus procedimientos internos, fortalecer la seguridad asistencial y promover una atención centrada en las necesidades de las personas.

Para el hospital de Cipolletti, la distinción representa un reconocimiento al trabajo de sus equipos sanitarios y a la implementación de buenas prácticas destinadas a mejorar la atención de los vecinos que concurren diariamente al establecimiento público.

Cómo obtuvo el Hospital de Cipolletti el reconocimiento nacional

La distinción fue otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación después de que las instituciones participantes completaran un procedimiento de autoevaluación de buenas prácticas, orientado a analizar diferentes aspectos relacionados con la calidad asistencial.

Este proceso permitió revisar los procedimientos implementados por los equipos de salud, identificar aspectos vinculados con la seguridad de los pacientes y avanzar en la incorporación de estándares destinados a fortalecer la atención dentro de los establecimientos públicos.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro destacaron que estos reconocimientos reflejan el compromiso sostenido del personal sanitario con la mejora continua y el fortalecimiento de una red provincial que busca garantizar prestaciones cada vez más seguras.

La distinción alcanzó a cuatro establecimientos de diferentes localidades rionegrinas, entre ellos el de Cipolletti, y puso en valor el trabajo institucional desarrollado para incorporar herramientas que contribuyan a mejorar los procesos de atención.

Una jornada provincial reunió a trabajadores de la salud

La entrega de las distinciones se concretó durante las Jornadas de Calidad, Seguridad y Control de Infecciones, realizadas en las instalaciones de ADANIL, en General Roca, con una amplia participación de profesionales y equipos sanitarios provinciales.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Compromiso hoy para una atención más segura” y permitió compartir experiencias, analizar procedimientos y abordar herramientas destinadas a mejorar las condiciones de atención en los hospitales de Río Negro.

Las actividades estuvieron organizadas alrededor de cuatro ejes principales: liderazgo de los equipos de salud, estandarización de procesos de cuidado, estrategias integrales de seguridad del paciente y certificación de calidad dentro de las instituciones sanitarias.

Estos contenidos apuntaron a fortalecer el trabajo conjunto entre establecimientos, promover criterios comunes de atención y consolidar mecanismos de prevención que permitan reducir riesgos durante las diferentes intervenciones realizadas por los profesionales de la salud.

Estefania Petrella

La prevención de infecciones, una prioridad sanitaria

Durante la apertura de las jornadas, las autoridades sanitarias provinciales ratificaron la decisión de continuar fortaleciendo las políticas relacionadas con la prevención de infecciones intrahospitalarias, consideradas fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de atención y cuidado.

El Gobierno provincial planteó que la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes deben consolidarse como ejes transversales de funcionamiento en cada hospital, mediante capacitación permanente, revisión de procedimientos y trabajo coordinado entre profesionales.