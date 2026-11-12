Emoción y orgullo en Cipolletti: 53 estudiantes cumplieron el sueño de recibirse

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la entrega de diplomas del IPAP y destacó el esfuerzo de quienes apostaron por su formación académica y laboral.

El Instituto Provincial de la Administración Pública ( IPAP ) celebró nuevos actos de colación en Cipolletti y General Roca , donde un total de 138 estudiantes recibieron sus diplomas tras completar diferentes trayectos de formación académica y capacitación laboral.

Las ceremonias contaron con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , autoridades provinciales, municipales y representantes de la institución. Los encuentros estuvieron marcados por la emoción de los graduados y sus familias, quienes acompañaron la finalización de esta etapa educativa.

En total, 53 egresados pertenecen a Cipolletti , 68 a General Roca y 17 a Catriel . La entrega de certificados representó un nuevo avance en las políticas de formación destinadas a fortalecer las capacidades de los trabajadores y mejorar los servicios públicos.

La propuesta del IPAP permite que agentes estatales y ciudadanos accedan a herramientas educativas para continuar su desarrollo profesional. Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de sostener estas oportunidades de aprendizaje en distintas localidades de Río Negro.

Weretilneck destacó la importancia de la capacitación gratuita

Durante las ceremonias, Alberto Weretilneck felicitó a los nuevos graduados y remarcó que la formación constituye una herramienta fundamental para fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas y ampliar las oportunidades de crecimiento laboral.

El mandatario destacó especialmente la articulación entre el Gobierno provincial y las organizaciones sindicales, que permite desarrollar propuestas educativas gratuitas y acercar alternativas de capacitación a trabajadores que residen en diferentes puntos del territorio rionegrino.

“Destacar el trabajo conjunto entre los gremios y la Provincia que nos permite igualar oportunidades, achicar distancias y que cada trabajador, sin importar donde esté, tenga acceso a capacitaciones de manera gratuita”, sostuvo Weretilneck.

También reconoció el esfuerzo personal de quienes finalizaron sus estudios, especialmente por la necesidad de combinar las responsabilidades laborales y familiares con las exigencias académicas que implica completar una instancia de formación.

“Lo que han hecho ustedes significa crecer, y ese crecimiento tiene recompensa, tomaron esta decisión y hoy llegan al fin de este ciclo con sacrificio y voluntad”, expresó el Gobernador durante su intervención.

En ese sentido, vinculó directamente la profesionalización de los empleados públicos con la calidad de atención que reciben los ciudadanos en las diferentes dependencias municipales y provinciales de Río Negro.

“El Estado, sea municipal o provincial debe estar presente en la solución de la vida de cada rionegrino. Cuanto más capacitado sea el personal, mayor será el beneficio para toda la comunidad”, remarcó Weretilneck.

Cipolletti celebró la graduación de 53 estudiantes

Uno de los actos tuvo lugar en Cipolletti, donde 53 estudiantes recibieron sus certificados acompañados por familiares, compañeros y autoridades. La ceremonia permitió reconocer públicamente el compromiso demostrado durante sus respectivos recorridos académicos.

El intendente Rodrigo Buteler participó de la celebración y destacó la decisión de los graduados de continuar estudiando, incluso cuando esa elección implica reorganizar sus rutinas y dedicar parte del tiempo personal a la formación.

“Si hay algo que hay que reconocerles es el mérito, las ganas y la energía de seguir creciendo, estudiando y hasta sacrificando el tiempo personal para ponerle valor a la formación”, manifestó el jefe comunal.

Buteler también agradeció el acompañamiento del IPAP en las iniciativas de capacitación y destacó su importancia para “formar más trabajadores y así poder prestar mejores servicios”, vinculando la educación con el desempeño cotidiano de las instituciones.

La ceremonia cipoleña tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Juan Carlos Merilao, uno de los flamantes egresados, tomó la palabra en representación de sus compañeros para compartir las sensaciones que dejó la finalización de esta etapa.

Durante su intervención, Merilao agradeció a las autoridades institucionales, docentes y estudiantes por el acompañamiento recibido durante la cursada. Además, transmitió el orgullo que representa alcanzar una meta educativa mediante el esfuerzo compartido.

El graduado también hizo referencia al impacto positivo que tiene la capacitación en el desarrollo laboral y profesional, destacando las posibilidades que se abren a partir de la incorporación de nuevos conocimientos y herramientas.

General Roca y Catriel también sumaron nuevos graduados

En General Roca, otros 68 estudiantes completaron sus trayectos formativos, mientras que 17 egresados de Catriel también recibieron sus diplomas, ampliando el alcance territorial de las propuestas educativas impulsadas por el organismo provincial.

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, acompañó la ceremonia y destacó la articulación entre la Provincia, los sindicatos y los trabajadores para sostener oportunidades de formación en diferentes etapas de la vida.

Soria reconoció especialmente el esfuerzo de combinar trabajo, familia y estudio. También resaltó que el IPAP ofrece alternativas de educación secundaria y terciaria, que permiten ampliar las posibilidades de crecimiento personal y profesional.

“Esto les permite mejorar como personas y como trabajadores”, señaló la jefa comunal, al referirse a la importancia de contar con instituciones educativas que acompañen las necesidades de quienes buscan completar o continuar sus estudios.