Inteligencia Artificial: El futuro de la gestión pública en Río Negro

El IPAP puso en marcha una capacitación en Inteligencia Artificial enfocada en la administración pública para formar empleados estatales.

Quedó formalmente inaugurada la diplomatura en Inteligencia Artificial aplicada a la gestión pública, una propuesta de formación impulsada de manera conjunta por el Instituto Provincial de la Administración Pública ( IPAP ), el Ministerio de Modernización y la Universidad de Flores ( UFLO ).

La presentación contó con las palabras de bienvenida de la presidenta del IPAP, Juana Benítez ; la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra ; y el vicerrector de UFLO, Cristian Kreber , quienes coincidieron en destacar la importancia de generar instancias de capacitación orientadas a acompañar los procesos de modernización del Estado .

Durante la apertura, las autoridades pusieron en valor el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y el ámbito académico, y remarcaron la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la calidad de las políticas públicas y la eficiencia en la gestión.

Se señaló que la inteligencia artificial constituye una herramienta estratégica para optimizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y brindar respuestas más ágiles a la ciudadanía. Asimismo, se destacó la capacitación continua de las y los agentes públicos como un eje central para el desarrollo de una administración moderna.

curso virtual ipap inteligencia artificial (1) El IPAP inició una capacitación virtual sobre Inteligencia Artificial.

En esta oportunidad, el equipo docente de la UFLO presentó los lineamientos generales del programa, orientado a combinar contenidos teóricos y prácticos que permitan a las y los participantes incorporar conocimientos aplicables a sus ámbitos laborales.

La propuesta está dirigida a trabajadoras y trabajadores del sector público interesados en comprender el impacto de la inteligencia artificial en la gestión y en desarrollar capacidades vinculadas a su implementación, particularmente, para esta primera edición, se convocó a responsables de planificación, programas y seguimiento de metas de organismos públicos provinciales.

De esta manera, "la Provincia continúa avanzando en políticas de formación que promueven la innovación, el conocimiento y la profesionalización del empleo público, con el objetivo de fortalecer la gestión estatal", manifestaron desde el Ejecutivo.

Papel cero en Río Negro

La modernización del Estado en Río Negro tiene otras líneas de desarrollo, como la búsqueda de digitalizar todos los trámites. A través del plan de transformación digital, la Provincia ya logró reducir en un 63,2% el gasto real en insumos de papelería. Ahora, el próximo objetivo es alcanzar la despapelización total para marzo de 2027.

El Gobierno de Río Negro profundiza su política de modernización del Estado. En ese marco el Decreto 179/26 crea el plan “Río Negro Papel Cero” orientado a eliminar los expedientes físicos y transformar la administración estatal en un sistema íntegramente digital.

Según datos oficiales publicados por la Contaduría General, este proceso no solo aporta mayor transparencia y celeridad en la gestión de trámites, sino que además representa un alivio significativo para las arcas provinciales en artículos de librería y computación.

El ministro de Modernización, Milton Dumrauf, destacó que el impacto económico es contundente: “Comparamos las partidas presupuestarias de papel y cartón de escritorio ejecutadas entre 2024 y 2025, y notamos que conforme creció el uso del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), disminuyó la inversión en papelería. El ahorro nominal fue de $250 millones, que ajustado por inflación representa $401 millones que la provincia dejó de gastar en soporte físico para volcarlo a mejores servicios”.

El sistema GDE ya cuenta con más de 5,5 millones de documentos digitales, lo que evita la recirculación de papeles que ya constan en los registros estatales y garantiza que cada ciudadano pueda conocer el estado de su trámite de forma segura y transparente.