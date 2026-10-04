De la oficina al volante: Paola Lagos es una de las primeras conductoras en el proyecto VMOS

La transformación laboral y el desarrollo de nuevas oportunidades en Río Negro suman un nuevo capítulo con la historia de Paola Lagos . Tras desempeñarse durante años en tareas administrativas, la trabajadora decidió dar un giro a su carrera para convertirse en una de las primeras conductoras en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , ubicado en Punta Colorada .

Este avance forma parte de la premisa impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck , orientada a garantizar que las grandes inversiones energéticas radicadas en la provincia generen empleo local y desarrollo directo para sus habitantes. La novedad fue destacada este 3 de octubre de 2026 , resaltando la inserción de mujeres en tareas clave de la industria petrolera.

Al incorporarse a una de las empresas de transporte que prestan servicios en el emprendimiento, la conductora remarcó el buen recibimiento por parte de sus compañeros y de la firma. “Mi experiencia es muy buena, me siento muy acompañada y fui bienvenida”, afirmó Paola Lagos , quien agregó: “Somos las primeras conductoras dentro del VMOS y el recibimiento fue muy placentero”.

El proyecto VMOS es una de las principales fuentes de empleo en Río Negro.

Capacitación e inclusión femenina en la industria

El paso de un trabajo de oficina al transporte representó una decisión fundamental en su vida. Según explicó, la motivación principal estuvo vinculada a la búsqueda de nuevos horizontes profesionales: “En mi caso la decisión la tomé por una cuestión personal, opté por este rubro que es el transporte porque es mucho más amplio”, señaló, al tiempo que remarcó: “Para nosotras, como mujeres, vivirlo es otra cosa”.

Sin embargo, el acceso a este puesto requirió una instancia exigente de preparación técnica. Tanto Paola Lagos como el resto del personal de la compañía debieron atravesar diversas etapas de formación para obtener las habilitaciones requeridas para el manejo de los vehículos. “Para ingresar en la empresa y en este proyecto hay varias capacitaciones”, confirmó respecto al proceso de instrucción.

Un impacto positivo en lo laboral y personal

El balance de este nuevo rumbo profesional superó las expectativas iniciales de la trabajadora, tanto por las condiciones de trabajo como por la dinámica diaria en el yacimiento. “El cambio fue muy positivo, tanto en lo personal como en lo profesional, este proyecto es mucho más de lo que uno esperaba, al igual que el ambiente laboral”, concluyó Paola Lagos.

Con estas acciones, la provincia de Río Negro busca consolidar que las grandes obras energéticas desarrolladas en su suelo se traduzcan en oportunidades concretas de trabajo y crecimiento profesional para la comunidad local, proyectando a la región hacia el futuro productivo del país.