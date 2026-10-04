Deportista valletano denunció a su ex novia por hostigamiento: "Que no se me acerque"

El muchacho dijo que terminaron hace un año, pero aún lo busca y hasta intentó manipularlo con un supuesto embarazo. La Justicia de Paz dictó medidas cautelares a la mujer.

El hombre de Cinco Saltos denunció a su ex pareja por hostigamiento y violencia. El Juzgado de Paz dictó medidas cautelares que deberá cumplir la mujer.

Una mujer deberá permanecer durante los próximos 90 días a no menos de 500 metros de su ex pareja, quien la denunció por un grave caso de hostigamiento, en un marco de hostilidad.

Los hechos, narrados en la presentación efectuada el último martes 29 de septiembre en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos , fueron encuadrados en lo que establece la Ley 3040, que aborda la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.

La causa fue girada al Juzgado de Paz, cuyo titular Enzo Espejo convocó al denunciante, un deportista local, para que ratifique o rectifique lo que había manifestado en la sede policial.

Ratificó la denuncia y dio más detalles

El hombre no solo confirmó lo denunciado, sino que aportó nuevos datos para describir la situación de violencia familiar que habría padecido. Al describir el contexto, indicó que mantuvieron una relación sentimental con convivencia durante un año y medio, pero que se separaron hace un año aproximadamente.

La víctima sostuvo que, desde entonces, la mujer comenzó a hostigarlo utilizando las cuentas de redes sociales que están a su nombre (denunciante), dado que ella conocías las contraseñas, que después cambió, y también mediante llamadas telefónicas desde números privados. Además, aseguró que ha intentado manipularlo con un presunto embarazo.

La acusación agrega que como él practica una disciplina deportiva, la acusada ha aprovechado para hostigarlo, tanto a él como a su familia. “Ella fue muy violenta física y verbalmente”, advirtió. Por ese motivo pidió "... que no se me acerque, que deje de hacer publicaciones a mi nombre usando mis cuentas en redes sociales y que no haga referencias a mi persona en sus cuentas de redes".

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos intervino en la denuncia presentada por un hombre, en al que afirmó que su hija sufría violencia de parte del ex. Pero ella contradijo al padre. Archivo

Tras escuchar el testimonio, el juez Espejo indicó que “se advierte que de continuar con el estado de cosas tal cual se encuentran”, el hombre víctima “continuaría bajo un riesgo potencial en su integridad psicofísica, haciendo temer un desenlace incierto que es necesario prevenir ante la presunción de que hechos de la misma naturaleza o quizás de una gravedad mayor puedan volver a ocurrir”.

Bajo este argumento, el magistrado dictó una resolución que lleva también la firma de Mariano Larrasolo, secretario Letrado, en la que expresó que para evitar esos riesgos “resulta conveniente que por un término provisorio y prudencial hasta tanto se lleven a cabo los estudios y evaluación de los antecedentes de la causa”, prohibir a la denunciada acercarse a su ex pareja a una distancia no menor a los 500 metros. La medida incluye el ámbito laboral, donde practica su disciplina deportiva y los lugares en que eventualmente se encuentre, ya sean públicos o privados.

Deberá someterse a un tratamiento psicológico

La acusada también deberá abstenerse de producir incidentes, proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento o efectuar reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio. Se destaca en este aspecto mensajes de texto por celular y redes sociales. Todo ello por un lapso de 90 días y bajo apercibimiento de sea acusado por el delito de desobediencia a una orden judicial, por lo que le darán intervención al Ministerio Público Fiscal.

En otro punto de la resolución, Espejo ordenó a la mujer que realice “de manera obligatoria tratamientos psicoterapéuticos” con el objetivo de prevenir y erradicar “la violencia familiar” y “deslegitimar sus comportamientos violentos”. Para el cumplimiento de esta medida deberá concurrir “de manera inmediata” al área de Salud Mental del hospital de Cinco Saltos u otro centro de salud que trabaje con esa problemática.

Mientras que para el hombre también le indicó asistencia médica o psicológica brindada por el servicio público de salud u organismo gubernamental especializado en violencia familiar. Le sugirió también el hospital local. Por último, dispuso el juez enviar el expediente al Juzgado de Familia, donde le deberán dar continuidad al legajo, de acuerdo a lo que establece la Ley 3040.