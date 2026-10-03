Por qué un puente interprovincial estará cortado buena parte del domingo: las vías alternativas
Se trata de un puente viejo clave que une dos ciudades. Los horarios y los caminos opcionales para planificar con tiempo la jornada.
El tránsito vehicular entre las ciudades de Viedma, capital de Río Negro, y la bonaerense Carmen de Patagones se verá modificado este domingo 4 de octubre debido al cierre temporal del puente Ferrocarretero. La interrupción de la circulación se mantendrá durante un tramo de la jornada para permitir el desarrollo de una actividad comunitaria.
Según lo informado por las autoridades, el Puente Viejo permanecerá cerrado al tránsito vehicular entre las 11:00 y las 13:30. El motivo del corte responde a la realización de una correcaminata organizada en el marco de las actividades por el Mes Rosa. Esta iniciativa busca visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y promover los controles de salud en la comunidad.
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La interrupción vial fue planificada de manera conjunta por las áreas de Tránsito de ambas municipalidades con el fin de garantizar la seguridad de los participantes durante el trayecto y ordenar la circulación en los accesos.
Ante la imposibilidad de utilizar el puente Ferrocarretero durante ese lapso, se solicita a los conductores planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar el Puente Nuevo como vía de circulación alternativa para cruzar entre ambas localidades. Se prevé que el paso por el viaducto quede habilitado con normalidad una vez finalizado el evento.
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