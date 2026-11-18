El Poder Legislativo ya trabaja con el paquete fiscal correspondiente a 2027.

El Gobierno de Río Negro propone actualización de hasta el 30% en impuestos provinciales para 2027

El Gobierno de Río Negro remitió a la Legislatura provincial el paquete fiscal correspondiente a 2027, que incluye modificaciones tributarias y la Ley Impositiva Anual . La iniciativa establece actualizaciones en distintos gravámenes, mantiene beneficios para contribuyentes y propone continuar con los incentivos destinados a determinadas actividades económicas.

Entre los principales puntos se destacan la actualización del 30% en los parámetros del Impuesto Inmobiliario , un límite de aumento del mismo porcentaje para el Impuesto Automotor y la continuidad de las bonificaciones por pago anual, cumplimiento y débito automático.

Para el ejercicio 2027, el Ejecutivo propone actualizar un 30% interanual los valores establecidos en la fórmula de cálculo del Impuesto Inmobiliario, que contempla nueve tramos de valuaciones fiscales.

Según los fundamentos oficiales, ese porcentaje responde a las proyecciones inflacionarias para diciembre de 2026, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

La actualización de los parámetros de cálculo no implica necesariamente que todas las partidas inmobiliarias registren un incremento idéntico.

Además, se mantiene la posibilidad de cobrar por separado los ajustes retroactivos derivados de revalúos, incluyendo tanto mejoras detectadas de oficio como aquellas declaradas por los propios contribuyentes.

Automotores: los aumentos tendrán un tope del 30%

En el caso del Impuesto Automotor, el proyecto establece que el incremento anual respecto de 2026 no podrá superar el 30%. El objetivo, según la Provincia, es evitar aumentos significativos derivados de las modificaciones en las valuaciones de los vehículos.

También se propone fijar en 2007 el año de referencia para la exención por antigüedad prevista en la legislación provincial.

Por otra parte, continuará vigente durante 2027 la exención del 50% para vehículos de movilidad sustentable. En este punto, el Gobierno destacó que la cantidad de unidades de estas características registradas en Río Negro creció más del 500% durante los últimos cuatro años.

Descuentos de hasta el 20% por pago anual

El paquete fiscal mantiene los beneficios establecidos durante 2026 para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

En los impuestos Inmobiliario y Automotor, los contribuyentes que no registren deudas al 31 de diciembre de 2026 podrán acceder a una bonificación del 20% por pago total anual. En cambio, cuando el inmueble o vehículo registre deuda, el descuento por pago anual será del 5%.

También continuará la bonificación del 5% por cumplimiento para quienes abonen sus cuotas en término y no mantengan deudas pendientes, o las tengan regularizadas.

A estos incentivos se suma el mantenimiento de una bonificación adicional del 10% por adhesión al débito automático.

Ingresos Brutos: no habrá cambios en las alícuotas

Uno de los aspectos destacados por el Ejecutivo es que el proyecto no contempla modificaciones en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 2027.

La administración provincial sostiene que Río Negro mantiene una estructura tributaria ajustada al Consenso Fiscal de 2021, con alícuotas que, en numerosos sectores económicos, se encuentran por debajo de las aplicadas en otras jurisdicciones.

Asimismo, se propone conservar las bonificaciones destinadas a establecimientos radicados en parques industriales, con el propósito de incentivar la producción y el agregado de valor en origen.

Impuesto de Sellos y vehículos de trabajo

El proyecto contempla una actualización cercana al 30% en determinados importes fijos correspondientes al Impuesto de Sellos.

Sin embargo, se mantiene la alícuota del 0% para la compra de vehículos de trabajo cero kilómetro.

También se prevé actualizar el valor de referencia utilizado para la exención del Impuesto de Sellos en operaciones vinculadas con camionetas destinadas a actividades productivas e industriales frutihortícolas.

Beneficios especiales para la Región Sur

La propuesta contempla la continuidad de un régimen tributario diferencial para la Región Sur de Río Negro.

Los beneficios incluyen una bonificación del 20% en el Impuesto Automotor y del 35% en el Impuesto Inmobiliario rural.

La medida busca sostener el tratamiento especial que reciben los contribuyentes de esa región provincial.

Vehículos con deudas: nuevo valor de referencia para secuestros

Otro punto incluido en el proyecto es la actualización a $61.985.300 del valor de valuación de automotores previsto en el artículo 46, inciso 11, del Código Fiscal, relacionado con la detención y el secuestro de vehículos con deuda tributaria.

También se propone extender durante 2027 el régimen especial de denuncia de venta registral para operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2021, permitiendo, bajo determinados requisitos, sustituir al sujeto obligado al pago del impuesto.