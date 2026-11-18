Proponen una mesa intersectorial y un observatorio de salud mental en Río Negro: los detalles
La Legislatura de Río Negro trabaja en una Mesa Intersectorial y un Observatorio para la salud mental en la provincia.
La Legislatura de Río Negro debate una actualización clave para la histórica Ley 2.440 de Salud Mental. A través de una iniciativa impulsada por los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Elbi Cides y Lorena Yensen, el oficialismo busca darle herramientas operativas a la normativa vigente mediante la creación de una Mesa Intersectorial, un Observatorio provincial y un esquema formal para reconvertir las camas monovalentes.
En los fundamentos del proyecto, los parlamentarios sostienen que Río Negro ya "ganó el debate filosófico y jurídico" al ser pionera en desmanicomialización, pero advierten que en la actualidad "el desafío es técnico". En ese sentido, remarcaron que la reforma “ratifica el paradigma de derechos” y “mantiene intactos sus artículos centrales”, introduciendo modificaciones en el artículo 4 e incorporando los artículos 7 bis y del 10 bis al 10 septies.
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Articulación estatal
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la conformación de la Mesa Intersectorial de Salud Mental, un espacio que sentará en la misma mesa al Órgano de Revisión, la SENAF, los ministerios de Seguridad y Educación, el IPROSS, la agencia APASA, los municipios y las universidades públicas. Según explicaron Cides y Yensen, el objetivo es institucionalizar el trabajo conjunto que hasta ahora “quedaba librado a voluntades particulares o acuerdos informales”.
Por otro lado, la creación del Observatorio Provincial apuntará a relevar y publicar indicadores sobre acceso, calidad, oportunidad y continuidad de los cuidados, con la obligación de emitir un informe anual público. Los autores aclararon que este organismo no se superpone ni reemplaza al Órgano de Revisión: "Mientras el Órgano tutela derechos, el Observatorio genera información para gobernar el sistema".
Reconversión de camas, formación y convenios
El texto legislativo establece además un plan de reconversión de camas monovalentes -con evaluaciones semestrales- orientado a fortalecer dispositivos sustitutivos como casas de medio camino, viviendas asistidas, centros de día y talleres protegidos. De este modo, se busca evitar que el proceso de desmanicomialización “quede reducido a la clausura de espacios sin alternativas”.
En paralelo, la reforma plantea:
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Capacitación y recursos humanos: La reforma del artículo 4 fija la formación obligatoria en salud mental comunitaria para efectores públicos y privados, sumando un Plan Trienal de Formación y Redistribución con residencias interdisciplinarias e incentivos para cubrir zonas de vacancia.
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Nuevos derechos: El artículo 7 bis incorpora garantías vinculadas a la rehabilitación e inserción social (programas de vivienda, trabajo y educación inclusiva) y refuerza la protección contra la violencia institucional.
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Articulación con el sector privado: Se habilita la firma de convenios con establecimientos privados o de gestión social, estableciendo la exigencia de cupos mínimos garantizados para residentes rionegrinos.
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