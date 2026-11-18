La Legislatura de Río Negro trabaja en una Mesa Intersectorial y un Observatorio para la salud mental en la provincia.

Proponen una mesa intersectorial y un observatorio de salud mental en Río Negro: los detalles.

La Legislatura de Río Negro debate una actualización clave para la histórica Ley 2.440 de Salud Mental. A través de una iniciativa impulsada por los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Elbi Cides y Lorena Yensen , el oficialismo busca darle herramientas operativas a la normativa vigente mediante la creación de una Mesa Intersectorial , un Observatorio provincial y un esquema formal para reconvertir las camas monovalentes.

En los fundamentos del proyecto, los parlamentarios sostienen que Río Negro ya "ganó el debate filosófico y jurídico" al ser pionera en desmanicomialización , pero advierten que en la actualidad "el desafío es técnico" . En ese sentido, remarcaron que la reforma “ratifica el paradigma de derechos” y “mantiene intactos sus artículos centrales”, introduciendo modificaciones en el artículo 4 e incorporando los artículos 7 bis y del 10 bis al 10 septies.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la conformación de la Mesa Intersectorial de Salud Mental , un espacio que sentará en la misma mesa al Órgano de Revisión, la SENAF, los ministerios de Seguridad y Educación, el IPROSS, la agencia APASA, los municipios y las universidades públicas. Según explicaron Cides y Yensen, el objetivo es institucionalizar el trabajo conjunto que hasta ahora “quedaba librado a voluntades particulares o acuerdos informales”.

Por otro lado, la creación del Observatorio Provincial apuntará a relevar y publicar indicadores sobre acceso, calidad, oportunidad y continuidad de los cuidados, con la obligación de emitir un informe anual público. Los autores aclararon que este organismo no se superpone ni reemplaza al Órgano de Revisión: "Mientras el Órgano tutela derechos, el Observatorio genera información para gobernar el sistema".

Reconversión de camas, formación y convenios

El texto legislativo establece además un plan de reconversión de camas monovalentes -con evaluaciones semestrales- orientado a fortalecer dispositivos sustitutivos como casas de medio camino, viviendas asistidas, centros de día y talleres protegidos. De este modo, se busca evitar que el proceso de desmanicomialización “quede reducido a la clausura de espacios sin alternativas”.

En paralelo, la reforma plantea: