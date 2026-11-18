Las llevaron al hospital y el análisis toxicológico dio positivo en dos de ellas. Se inició una investigación penal para esclarecer lo sucedido.

Ocho niñas que participaban en un encuentro deportivo debieron ser asistidas en el hospital de Choele Choel. En dos de ellas detectaron sustancias tóxicas en sus organismos.

Un episodio que genera desconcierto y preocupación sucedió en la zona del Valle Medio rionegrino, donde dos niñas que participaban en un encuentro deportivo sufrieron un cuadro de descomposturas, por lo que tuvieron que pedir asistencia hospitalaria.

Lo sorprendente fue que, al ser examinadas, los profesionales médicos detectaron sustancias toxicas en sus organismos. Hay una investigación judicial en marcha por este motivo.

Los hechos se registraron el último sábado en Choele Choel . Fuentes policiales informaron que alrededor de las 17 la Comisaría 8va recibió un llamado del hospital local en el que informaron que habían ingresado ocho menores de entre 12 y 13 años de edad, que intervenían en un certamen infantil de fútbol, supuestamente perteneciente a la Liga Avellaneda.

En principio se presumió que se habían descompensado producto de una insolación, pero al profundizar los estudios determinaron que en los análisis toxicológicos realizados a dos de ellas habían dado resultados positivos.

Ante los inquietantes resultados, la policía activó el protocolo que corresponde para este tipo de situaciones, que incluye darle intervención a la SENAF - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- y a la Defensoría de Menores, como así también a la Fiscalía Penal.

Se indicó que los padres de las niñas, como también las autoridades hospitalarias, presentaron denuncias, lo que puso en marcha una investigación para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento no se precisó qué tipo de componente encontraron en las menores ni ninguna otra circunstancia de lo ocurrido.