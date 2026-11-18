El esposo, padre y abuelo de las víctimas pidió endurecer las leyes que sancionan hechos de tránsito. Sostuvo que aceptaron el juicio abreviado para no extender el sufrimiento.

Justo Gutiérrez fue el único sobreviviente del choque en el que murieron su esposa, su hija y dos nietos. El responsable del hecho aceptó su culpa y fue condenado a tres años y tres meses de prisión obligatoria.

Justo Pastor Gutiérrez, el único sobreviviente de la tragedia de la Ruta Nacional 22 por la que Axel Adrián Araneda, alias el Chino, fue condenado tres años y tres meses de prisión efectiva, se quebró en llanto tras la audiencia realizada este miércoles, en la que se dictó la sentencia en el marco de un juicio abreviado.

“Mi familia no está de acuerdo con la pena, porque lamentablemente es así, ¿no ?”, expresó en un breve encuentro que mantuvo con la prensa en los pasillos de la ciudad judicial de General Roca, donde transcurrió la causa por el choque e incendio provocado por Araneda, en el que murieron Liliana Cocuzza (60), esposa de Juan Pastor, su hija Karina Gutiérrez Cocuzza (32) y sus nietos Luisina Pilar y Thiago Gutiérrez Fluxa , de 4 y 6 años de edad.

El hombre domiciliado en Catriel, al igual que las víctimas, reclamó entre lágrimas un endurecimiento de las leyes que imponen sanciones por incidentes de tránsito.

“Son las leyes que faltan, que hay que pulirlas. Son cuatro muertes”, enfatizó y explicó que aceptaron el proceso abreviado para no extender “el sufrimiento” que les provoca la causa judicial.

Insistió en su desacuerdo por las sanciones que contemplan la normas. “Me tomo unas copas y te atropello, total yo estaba borracho. Me dan tres años como le dieron a este hombre, ¿y quien te paga a vos tu familia? No hay plata, no hay nada. Solamente queremos que cambien las leyes, por favor”, expresó en el mismo sentido.

El choque e incendio fatal

Aquella madrugada del 21 de noviembre del año pasado, Gutiérrez manejaba la camioneta Ford EcoSport en la que viajaba junto a su familia a Las Grutas por la Ruta Nacional 22. Al llegar a la altura del kilómetro 1204, un tramo donde la senda tiene formato de autopista, se les desacomodó la carga que llegaban, por lo que el conductor frenó para ajustarla.

Allí fue que Araneda, que conducía una camioneta VW Amarok los chocó de atrás a alta velocidad. El impacto hizo que la EcoSport se prendiera fuego. Las dos mujeres y los niños que se encontraban adentro no pudieron salir, y perdieron la vida.

La defensa del Chino Araneda, acusado de matar a cuatro integrantes de una familia en un incidente de tránsito, entre ellos dos menores, acordó un juicio abreviado. La audiencia se realizaba este miércoles.

Araneda fue imputado por el delito de “homicidio culposo cuádruplemente agravado” y quedó en prisión preventiva. A través de sus abogados defensores reclamó en varias oportunidades morigerar la detención, pero en todas fue rechazado.

Acuerdo de juicio abreviado

Inesperadamente este miércoles se conoció públicamente que la fiscalía, representada por Graciela Echegaray y Celeste Benatti, había acordado con el abogado de Araneda, Sebastián Perazoli y el aval de la familia de las víctimas, que habían consensuado cerrar la causa penal mediante un juicio abreviado, que requería el reconocimiento de su culpa por parte del acusado.

La audiencia se realizó el mismo miércoles y se comunicó que la propuesta era imponerle una pena de tres años y tres meses de prisión de cumplimiento obligatorio, más la inhabilitación para conducir vehículos automotores por el lapso de 6 años. Araneda aceptó el castigo, lo que significó también confesar su responsabilidad en la tragedia.

En tanto que el Tribunal compuesto por Maximiliano Camarda, Alejandro Pellizón y Oscar Gatti, declaró formalmente admisible el acuerdo, y dará a conocer la sentencia definitiva este jueves al mediodía. Mientras que el condenado continuará cumpliendo prisión preventiva hasta que el fallo adquiere firmeza. Los damnificados ahora tienen la opción de presentar una demanda en la instancia civil.